Intact-Pilot Manuel Gonzalez nach Platz 2: «Dieser Erfolg war wichtig!»

Nach seinen Siegen in Österreich und Japan machte Pramac-Pilot Izan Guevara Rennen für Rennen Punkte gut auf Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez. Dieser wiederum erlebte in Motegi ein Desaster – aufgrund technischer Probleme beim Rennstart reichte es am Ende nur für Platz 22.

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Nachdem was in Japan passiert ist – ist der Druck zusätzlich angewachsen oder konnte er das vor dem Rennwochenende in Indonesien ausblenden? «Ich habe einen kompletten Neustart gemacht. Natürlich haben wir in Japan viele Punkte verloren – an einem Ort, an dem wir auch auf das Podium hätten fahren oder um den Sieg kämpfen können», blickte Gonzalez zurück.

Die Ausgangsposition des Intact-Piloten im Moto2-Rennen in Mandalika war wieder nicht optimal. Im Qualifying stellte er seine Kalex nur auf Startplatz 10. Aufgrund des Massencrashs von Daniel Holgado, David Alonso, Joe Roberts und Collin Veijer in der ersten Kurve wurde das Rennen unterbrochen. Es erfolgte der Neustart und Gonzalez machte sich von Beginn an auf den Weg an die Spitze des Feldes.

Runde für Runde holte Gonzalez auf, bis er sich schließlich auf den dritten Platz vorgearbeitet hatte. Nach dem Ausfall von Alex Escrig in der vorletzten Runde, rückte Gonzalez auf Position 2 vor – er überquerte die Ziellinie mit 3,5 Sekunden Rückstand auf Sieger Guevara.

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«Ich bin superglücklich, vor allem nach dem schlechten Qualifying. Daher ist das Ergebnis umso fantastischer», freute sich Gonzalez über Platz 2. «Dennoch fiel es nicht leicht, denn die Abstimmung war nicht optimal. Ich war aber zuversichtlich, weil ich das Motorrad gut kenne und einfach mein Ding durchziehen kann. Außerdem waren die Bedingungen aufgrund der extrem hohen Temperaturen brutal. Es war unglaublich schwer zu fahren, fast wie auf Eis. Damit hatten alle zu kämpfen. Vor dem Rennen habe ich mit dem Team gesprochen, und wir haben gesagt, wir geben unser Bestes. Wenn wir auf Platz 5 oder 4 ins Ziel kommen, dann nehmen wir das. Am Ende haben wir noch etwas mehr Gas gegeben und sind auf Platz 2 gelandet. Wenn man bedenkt, dass ich von Position 10 gestartet bin, ist das ein fantastisches Ergebnis.»

Manuel Gonzalez (Intact GP): «Wir werden nichts ändern!»

Gonzalez zeigte eine mental starke Leistung – er blieb ruhig und machte im Rennen keine Fehler. «Es war ein Rennen voller Leidenschaft, bei dem ich Runde für Runde versucht habe, andere zu überholen, ohne Fehler zu machen», bestätigte der Spanier. «Vielen Dank an das Team und an alle, die mich unterstützen. Jetzt freue ich mich auf Australien, wo die Strecke unserem Motorrad und unserem Setup etwas besser liegen dürfte.»

In der Gesamtwertung hat Manuel Gonzalez vor den letzten fünf Saisonrennen 5,5 Punkte Vorsprung auf Guevara. «An unserer Situation hat sich seit den letzten Rennen nichts geändert. Wir sind nach wie vor sehr schnell, auch wenn es stimmt, dass unsere Konkurrenten besser in Form sind», musste der 24-Jährige zugeben. «In den letzten Rennen hatten wir einfach nicht das nötige Glück. Deshalb ist es so wichtig, dass wir (in Indonesien, Anm.) diesen Erfolg erzielt haben, um das Selbstvertrauen in unserer Box wieder zu stärken. Wir werden nichts ändern und beim nächsten Mal in Australien wieder so weitermachen wie immer.» Letztes Jahr beendete er den Australien-GP auf Platz 7.