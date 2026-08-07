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Moto2, Zeittraining: Daniel Holgado mit Rekordrunde vor Intact-Duo

Im Moto2-Zeittraining in Silverstone fuhr Daniel Holgado einen Rundenrekord. Auf den Rängen 2 und 3 folgten die Intact-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez. Escrig (Forward) 4., Alonso nur 22.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Daniel Holgado
Daniel Holgado
Foto: Gold & Goose
Daniel Holgado
© Gold & Goose

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Nach seinem Crash in Brünn, bei dem sich Barry Baltus eine Schulterverletzung zugezogen hatte, ist der Belgier in Silverstone wieder zurück. Im FP1 am Freitagvormittag fuhr der Fantic-Pilot gleich die zweitschnellste Zeit. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez, der in der ersten Session des Wochenendes die überlegene Bestzeit aufgestellt hatte, fehlte ihm eine halbe Sekunde. Mit 0,281 sec Abstand auf Baltus folgte Filip Salac auf Rang 3.

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Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Zum Start des 40-minütigen Zeittrainings am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur angenehme 23 Grad Celsius. Vom klassischen britischen Wetter war nichts zu spüren.

Nach fünf Minuten führte Mario Aji (Kalex) die Zeitenliste mit 2:02,590 min an. Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord in Silverstone fuhr Intact-Pilot Gonzalez 2025 mit 2:02,111 min.

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Nach neun Minuten setzte sich Daniel Holgado (Kalex) mit 2:02,386 min an die Spitze. Daniel Munoz (Kalex) war neuer Zweiter.

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Die Top-5 nach zehn Minuten: Holgado, Munoz, Aji, Agius und Ortola. Manuel Gonzalez war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 7 zu finden.

Zur Hälfte der Session war die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Die Asse der mittleren Kategorie hatten jedoch noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Die finale Zeitenjagd erfolgt stets am Ende der Session.

Zwölf Minuten vor dem Ende folgte der erste Crash im Moto2-Zeittraining. Ivan Ortola stürzte in Kurve 15 über das Vorderrad – er blieb unverletzt, ärgerte sich aber, weil seine Session damit vorbei war. Zu diesem Zeitpunkt war der zweifache Saisonsieger Fünfter.

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Dann folgte die finale Zeitenjagd. Alonso Lopez (Gresini) preschte auf Rang 6 nach vorn. Sieben Minuten vor dem Ende fuhr Intact-Pilot Agius mit 2:01,910 min einen Rundenrekord! Teamkollege Gonzalez setzte sich mit 2:02,212 min auf Platz 2.

Kurz danach fuhr Forward-Pilot Alex Escrig die drittschnellste Zeit. Dann folgte die Meldung, dass die schnelle Runde von Gonzalez gestrichen wurde. Die Antwort folgte prompt: Der Spanier fuhr in 2:02,260 min erneut die zweitschnellste Zeit.

Dann preschte Holgado mit 2:01,815 min auf Rang 1 – Rekord!

Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Alonso Lopez in Kurve 3. Auch ihm klappte das Vorderrad ein.

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An die Zeit von Holgado kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Holgado, Agius, Gonzalez, Escrig, Guevara, Baltus, Munoz, Aji, Vietti, Ortola, Lopez, Garcia, Salac und Veijer.

David Alonso wurde nur 22. und muss am Samstag im Q1 ran. Aron Canet verpasste als 18. ebenfalls den direkten Einzug ins Q2.

In den Top-14 lagen elf Kalex, zwei Boscoscuro und eine Forward.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

16

2:01,815

02

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

15

+0,095

03

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

16

+0,272

04

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

14

+0,462

05

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

13

+0,585

06

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

15

+0,635

07

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

16

+0,657

08

Mario Suryo

Mario Aji

Idemitsu Honda Team Asia

Mario Suryo

Mario Aji

Idemitsu Honda Team Asia

64

13

+0,775

09

Celestino Vietti

Celestino Vietti

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13

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