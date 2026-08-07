MotoGP, FP1: Alex Marquez vor Marco Bezzecchi – Pedro Acosta (3.) stürzte

Auch in Silverstone wird der verletzte LCR-Honda-Pilot Johann Zarco von Cal Crutchlow vertreten. Der 40-jährige Brite hat somit an diesem Wochenende die Gelegenheit, die MotoGP-Rennen vor seinen heimischen Fans zu bestreiten. Zwei weitere Stammpiloten fehlen in England: Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Maverick Vinales (KTM Tech3). Für Aldeguer springt Superbike-Ass Iker Lecuona wieder ein. Der Spanier kam bereits in Ungarn zu einem MotoGP-Einsatz. Für «Top Gun» greift KTM-Testfahrer Pol Espargaro an die Stummel der RC16. Und: Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez geht in Silverstone mit einer Wildcard an den Start.

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Nach seinem beim Crash auf dem Sachsenring erlittenen Schlüsselbeinbruch ist Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi in Silverstone wieder zurück. Kumpel Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) musste sich in der Sommerpause einer «Armpump»-Operation am rechten Unterarm unterziehen. Im ersten freien Training in England ging es für den Italiener darum, seine Fitness zu beurteilen.

Pedro Acosta Foto: Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose

Am Freitagmittag fand auf dem Silverstone Circuit das 45-minütige FP1 statt. Der Himmel über der britischen Rennstrecke präsentierte sich freundlich, die Lufttemperatur betrug kühle 19 Grad Celsius.

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Die Fahrer gingen pünktlich um 11.45 Uhr Ortszeit auf die Strecke. Für die erste Bestzeit sorgte Bezzecchi mit 2:01,600 min. Zum Vergleich: Den Rundenrekord hatte Yamaha-Ass Fabio Quartararo 2025 mit 1:57,233 min aufgestellt.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Morgen Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 08.08.2026 - 10:35

Eine Runde später setzte sich Trackhouse-Ass Raul Fernandez mit 1:59,867 min an die Spitze. Wenig später fuhr Pedro Acosta die exakt gleiche Zeit. Dann fuhr Alex Marquez (Gresini) mit 1:59,436 min eine neue Bestzeit.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Alex Marquez, Raul Fernandez, Acosta, Mir und Marc Marquez.

Marco Bezzecchi Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose

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Kurz danach setzte sich WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) mit 1:59,372 min an die Spitze. Nach 13 Minuten übernahm dann Raul Fernandez (1:59,021 min) wieder die Führung. Der Spanier wird auch die nächsten beiden Jahre für Trackhouse fahren – die offizielle Bestätigung kam in dieser Woche.

Nach 15 Minuten fuhr AM73 mit 1:58,692 min die erste Zeit unter 1:59 min. Die Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt: Alex Marquez, Raul Fernandez, Martin, Bezzecchi und Marc Marquez. Pecco Bagnaia lag auf Position 6.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session war die Reihenfolge an der Spitze unverändert.

20 Minuten vor dem Ende warf Pedro Acosta seine KTM in Kurve 15 ins Kiesbett. Der Spanier sprintete danach sofort in seine Box zurück. MM93 verbesserte sich auf Rang 4.

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15 Minuten vor Schluss fuhr «Bez» die zweitschnellste Zeit. Der Italiener scheint nach seinem Schlüsselbeinbruch wieder in guter körperlicher Verfassung zu sein. Fabio Di Giannantonio (VR46) preschte auf Position 4 nach vorn.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende: Alex Marquez, Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio und Marc Marquez.

Marc Marquez Foto: Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose

In den letzten Minuten herrschte reger Betrieb auf der Strecke. Auch Acosta war nach seinem Crash zurück auf dem Silverstone Circuit. Zwei Minuten vor dem Ende setzte sich Acosta auf Position 3.

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Die Bestzeit von Alex Marquez blieb bestehen. Bezzecchi, Acosta, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Marc Marquez, Ogura, Martin, Morbidelli und Bagnaia komplettierten die Top-10.

Keine Honda oder Yamaha schaffte es in die Top-10. Bester Honda-Pilot wurde Joan Mir als Elfter. Fabio Quartararo war als bester Fahrer auf einer M1 auf Rang 15 zu finden. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu wurde mit 2,3 sec Rückstand Letzter.