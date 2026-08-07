Ehrgeizige Ziele: Kampfansage von McLaren-Teamchef Andrea Stella

Das McLaren-Team hat in den ersten elf GP der aktuellen Saison erst einen GP-Sieg verbuchen können, und das beim jüngsten Rennen auf dem Hungaroring. Dieses entschied Weltmeister Lando Norris für sich, während sein Teamkollege Oscar Piastri einen bitteren Ausfall hinnehmen musste. Das Weltmeister-Team hatte zuvor nur vier Podestplätze gefeiert: Norris wurde in Miami Zweiter und in Spanien Dritter, Piastri stand in Japan als Zweiter und in Miami als Dritter auf dem Treppchen.

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Das Team aus Woking belegt in der Team-Tabelle derzeit den dritten Platz. Der Rückstand auf die Spitze ist gross, Leader Mercedes hat 159 Punkte mehr auf dem Konto, der Vorsprung der Mannschaft von Ferrari beträgt 87 Punkte. In der Fahrer-Wertung belegt Norris den fünften Rang, ihn trennen 91 WM-Zähler von Spitzenreiter Kimi Antonelli. Piastris Rückstand beträgt 127 Punkte, er ist aktuell WM-Siebter.

Andrea Stella mahnt: Das Entwicklungsrennen ist entscheidend

Dennoch hat sich Teamchef Andrea Stelle viel vorgenommen. In einem Team-Interview sagt er auf die Frage nach den Zielen für die zweite Saisonhälfte und ob er denn glaube, dass sich McLaren im WM-Titelkampf zurückmelden könne: «Das ist eine schwierige Frage, aber es gibt eine sehr klare Antwort. Wenn wir so wie in Budapest weitermachen, dann können wir immer noch Grosses erreichen. Aber dafür müssen wir die Entwicklung des MCL40 vorantreiben und dafür sorgen, dass wir beim Entwicklungsrennen schneller als die Konkurrenz sind, die sicherlich auch nicht schläft.»

«Das Ergebnis hängt sicher davon ab, wie gut die Neuerungen greifen, die wir auf die Strecke bringen. Wir hatten in dieser Hinsicht in der ersten Saisonhälfte mehr Mühe als erwartet. Aber in den jüngsten Jahren haben wir es geschafft, das Blatt zu wenden und den Schwung daraufhin zu halten», macht sich der Italiener Mut. «Es stehen noch 12 Rennen auf dem Programm, es werden sich also noch genügend Chancen für uns ergeben, da ja noch 546 Punkte zu holen sind.»

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«Natürlich ist der Rückstand in beiden WM-Wertungen gross, aber wir haben die vergangene Saison nicht vergessen. Und ich sage dem Team auch immer, dass wir unser Bestes geben müssen, um die Trophäen-Sammlung von McLaren zu erweitern, nachdem wir im Werk in Woking neuen Platz für die jüngsten Pokale geschaffen haben», fügt Stella trotzig an.