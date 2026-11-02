Kove verliert seinen Star und bekommt für 2027 ein neues Sportbike
Das Werksteam von Kove Moto steht für die Sportbike-WM 2027 für einem Umbruch. Neben neuen Fahrer muss ein neues Motorrad konkurrenzfähig gemacht werden – was die 450RR nicht war.
Dass sich Kove in der Sportbike-WM 2026 mit der 450RR gegen eine Konkurrenz mit deutlich mehr Hubraum stemmte, hatte einen einfachen Grund – vor einem Jahr hatte der chinesische Hersteller kein anderes Motorrad im Programm. Nur auf wenigen Rennstrecken war das hochdrehende Vierzylinder-Motorrad auf Augenhöhe, zum Beispiel in Assen, wo Benat Fernandez in 1:42,190 min den Rundenrekord aufstellte.
Insgesamt verlief die Saison jedoch enttäuschend und der Spanier fuhr lediglich 20 WM-Punkte ein. Dabei gilt Fernandez als letzter Weltmeister der 300er-WM (auf Kove) sowie Rookies-Cup-Gewinner 2026 als großes Talent, was dem GP-Paddock nicht verborgen blieb:
«Beñat hat bereits eine beeindruckende Rennkarriere aufgebaut. Sein Wechsel in die Moto3 markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem großen Traum, in die MotoGP aufzusteigen. Wir sind stolz darauf, einen Teil zu dieser Reise beigetragen zu haben», heißt es in einer Teammitteilung. «Für KOVE hört das Streben nach noch besserer Leistung nie auf. Die im Wettbewerb gewonnenen Erkenntnisse treiben unsere Rennentwicklung weiter voran, während wir uns auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten.»
Die Herausforderung für das Kove Racing Team 109 für die Sportbike-WM 2027 ist vielschichtig. Einen adäquaten Nachfolger für Fernandez vom Kove-Projekt zu überzeugen, wird schwierig, und auch das zweite Motorrad muss neu besetzt werden. Das neue Fahrer-Duo muss zudem ein neues Motorrad entwickeln, das seit Monaten in China getestet wird.
Laut Kove leistet der Reihenvierzylindermotot der 650RR etwa 125 PS bei 13.000/min, bei einem deutlich gringeren Gewicht als die japanische Konkurrenz.
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