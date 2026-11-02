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Fahrer bekamen einen Maulkorb: Luca Marini (Honda) darf nicht darüber reden

Honda hatte den Speed, um im Malaysia-GP alle vier MotoGP-Fahrer in die Top-10 zu bekommen. Doch Zarco fiel aus, Joan Mir musste aufgeben und Moreira stürzte – übrig blieb Luca Marini auf Platz 7.

MotoGP

Luca Marini in Malaysia
Luca Marini in Malaysia
Foto: Gold and Goose Photography
Luca Marini in Malaysia
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Nach acht Runden, als noch alle vier Honda-Piloten im Rennen waren, sahen wir auf dem Sepang International Circuit Johann Zarco, Luca Marini, Joan Mir und Diogo Moreira auf den Rängen 7, 8, 10 und 11. Dann musste Mir nach vorangegangener längerer Krankheit wegen Schwindel aufgeben, bei Zarco streikte die RC213V und Moreira stürzte nach Rennmitte auf Platz 10 liegend.

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Übrig blieb Marini, der die Zielflagge als respektabler Siebter sah, allerdings mit 17,724 sec Rückstand auf Sieger Marc Marquez (Ducati). «Es ist ein Wunder», fasste der Halbbruder von Valentino Rossi sein Ergebnis zusammen. Nach dem Sprint am Samstag, in dem er mit Platz 13 leer ausging, war er «völlig zerstört» und hat anschließend «viel geschlafen» und sich ausgeruht. «So brachte ich mich in die beste Position für den Grand Prix, das Team hat mich angetrieben und sehr motiviert. Es war ein Vergnügen, meine drei Jahre mit Honda verbracht zu haben. An dieses Ergebnis können wir uns erinnern. Auch wenn es nur ein siebter Platz ist, haben wir bei schwierigen Bedingungen ein erstaunliches Rennen gezeigt. Das ging nur, weil wir so zusammengearbeitet haben, wie es mir gefällt.»

Luca Marini legte Grundstein in der ersten Runde

Marini, der von Startplatz 13 kam, legte den Grundstein für sein Resultat bei tropischer Hitze früh. «Ich habe in der ersten Runde alles riskiert», schilderte der Honda-Werksfahrer, der 2027 und 2028 für Tech3 KTM fahren wird. «Ich gab alles und habe versucht, so viele Fahrer wie möglich zu überholen. Ich brauchte eine Motivation, um meinen körperlichen Zustand auszublenden, etwas, worauf ich aufbauen kann. Ich überholte so viele, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Dann war ich hinter Zarco und wollte ihn mir zurechtlegen, er war aber plötzlich weg. Das hätten unterhaltsame letzte Runden werden können.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Katar-GP: Luca Marini darf nicht darüber reden

«Ich bin froh, dass ich jetzt ein paar Tage zuhause bin und mich dort erholen und bestmöglich für Katar vorbereiten kann», schloss Marini, der nach dem Rennen vom nahegelegenen Flughafen Kuala-Lumpur zurück nach Italien reiste. Während Yamaha seinen Start am Persischen Golf wegen des Kriegs zwischen Iran, USA und Israel absagte, werden die anderen Hersteller dabei sein. Fährt Marini gerne dort, fragte SPEEDWEEK.com nach. «Ob ich glücklich darüber bin», entgegnete der 29-Jährige. «Wir dürfen nicht darüber reden.»

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Das Sprachverbot kommt von der MotoGP Sports Entertainment Group, die so unterbinden will, dass sich jeder Fahrer über den Start im Wüstenstaat unter den momentanen Voraussetzungen auslässt.

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Zeit
Bestzeit
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01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

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2:00,351

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