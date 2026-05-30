Deutschland-Grand-Prix: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal, 7. Lauf zur Motocross-WM 2026: Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, dessen Teilnahme bis zuletzt als unsicher galt, brannte mit 1:46,398 die beste Rundenzeit in den Boden des Talkessels. Gajser, Herlings und Febvre waren auch die ersten Protagonisten, die den Bergaufsprung des neu gestalteten Dragon's Back als Dreifachsprung nehmen konnten. Jeffrey Herlings (Honda) war auf Platz 2 0,75 Sekunden langsamer und WM-Leader Lucas Coenen beendete das Qualifying mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 3 vor Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki).

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Romain Febvre zog den Holeshot Foto: Thoralf Abgarjan Romain Febvre zog den Holeshot © Thoralf Abgarjan

Tim Gajser vor Ruben Fernandez Foto: Thoralf Abgarjan Tim Gajser vor Ruben Fernandez © Thoralf Abgarjan

Start-Ziel-Sieg von Febvre

Den Holeshot zum Rennen zog Romain Febvre vor Tim Gajser und Lucas Coenen. Dieses Trio blieb von der ersten bis zur letzten Runde eng beieinander und zwischen Febvre und Gajser ging es permanent hin und her. Jedes Mal, wenn Gajser sich durchgesetzt zu haben schien, konterte der Franzose. Auch zwischen Herlings und Coenen entbrannte ein harter Fight um Platz 3. Am Ende blieb Coenen vor Herlings. Romain Febvre gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Tim Gajser und Lucas Coenen.

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Deutsche Piloten

Von den deutschen MXGP-Piloten qualifizierte sich Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch als bester einheimischer Fahrer auf Platz 17. Cato Nickel (Honda) kam auf Platz 23 ins Ziel, Noah Ludwig nach Problemen am Start auf Platz 25.

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Tom Koch im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Tom Koch im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Noah Ludwig und Mark Scheu Foto: Thoralf Abgarjan Noah Ludwig und Mark Scheu © Thoralf Abgarjan

Lage an der WM-Spitze

Lucas Coenen kam einen Platz vor seinem Verfolger Jeffrey Herlings ins Ziel und damit konnte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um einen Punkt auf jetzt 3 Punkte erhöhen. Romain Febvre verkürzte mit seinem Sieg seinen Rückstand auf Tabellenplatz 3 zur Spitze von 55 auf 53 Zähler.

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Jeffrey Herlings beim Deutschland-Grand-Prix Foto: Thoralf Abgarjan Jeffrey Herlings beim Deutschland-Grand-Prix © Thoralf Abgarjan

MXGP-Qualifikationsrennen Grand Prix of Germany:

Romain Febvre (F), Kawasaki Tim Gajser (SLO), Yamaha, +1.192 Lucas Coenen (B), KTM, +2.238 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +4.011 Andrea Adamo (I), KTM, +28.641 Ruben Fernandez (E), Honda, +31.113 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +36.153 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +38.076 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +43.008 Alberto Forato (I), Fantic, +43.848

MXGP-WM-Stand:

Lucas Coenen (B), KTM, 294 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 291, (-3) Romain Febvre (F), Kawasaki, 241, (-53) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 232, (-62) Tom Vialle (F), Honda, 219, (-75) Maxime Renaux (F), Yamaha, 218, (-76)

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