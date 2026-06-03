Motocross-WM MXGP
Video: Wie Noah Ludwig beim Deutschland-Grand-Prix Blitzstarts hinlegte
In beiden Wertungsläufen legte Lokalmatador Noah Ludwig (Sarholz KTM) brillante Starts hin und holte insgesamt 10 WM-Punkte. Der nächste WM-Einsatz ist am 21. Juni in Montevarchi (Italien) geplant.
Dass Sarholz-Pilot Noah Ludwig ein exzellenter Starter ist, hat sich auch im WM-Paddock längst herumgesprochen. Unvergessen ist sein Holeshot in Saint-Jean-d'Angély (Frankreich), wo der Ascherslebener von ganz außen um die gesamte Weltelite herumzirkelte und als Erster die Holeshotlinie überquerte. So etwas hat man seither nicht wieder gesehen.
Schwierige Ausgangslage beim Heimrennen
Die Wildcardpiloten mussten sich ihre Startplätze in einer eigenen Qualifying-Session erkämpfen. Damit starteten sie außerhalb der Top-20, weit auf der rechten Seite des Gatters. Im Qualifikationsrennen am Samstag wurden Brian Hsu, Maximilian Spies, Max Thunecke und Noah Ludwig in einen Crash verwickelt. Damit war am Samstag Schadensbegrenzung angesagt.
Schlamm am Sonntag
Nach den Regenfällen am Sonntagvormittag präsentierte sich die Strecke vor den Wertungsläufen tief und aufgeweicht. Die Leistung, die Noah dann am Start zum ersten Lauf zeigte, erinnerte an die Szene in Saint-Jean-d'Angély vor einem Jahr: Noah kam gut aus dem Gate und beschleunigte voll durch. Vor der langgestreckten Linkskurve, wo die meisten Fahrer Gas herausnehmen und bremsen, ließ er stehen und ballerte seine Sarholz-KTM gegen den äußeren Anlieger am höchsten Punkt der Kurve. In diesem Moment hatte er so viel Geschwindigkeitsüberschuss, dass er danach gleich mehrere Fahrer überholte und auf Platz 6 den Todesberg erklomm.
Startszene im Video
Im Fly Over Video ist die Aktion gut erkennbar ab 8:37: Noah startet von Gate 25 von links. Er ist mit seinem gelben Trikot gut zu erkennen. Am höchsten Punkt der ersten Kurve rangiert er schon in Höhe der Top-10, hat aber auf der Außenlinie so viel Geschwindigkeitsüberschuss, dass er bis zur folgenden Auffahrt noch vier weitere Fahrer überholen kann und kommt auf Platz 6 an der Spitze des Todesberges an. Wie der Todesberg zu seinem Namen kam,
Bestes Saisonergebnis im ersten Lauf
Die Fahrer, an denen Noah nach dem Start vorbeiging, waren allesamt keine 'Nasenbohrer': Jeffrey Herlings, Maxime Renaux, Pauls Jonass und Kay de Wolf. Sie holten sich ihre Positionen noch vor Ende der ersten gezeiteten Runde zurück und auch Calvin Vlaanderen nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um Noah zu überholen. Platz 12 war für den Lokalmatador dennoch in den ersten 6 Runden eine gute Basis. Nach dem Ausfall von Jeffrey Herlings rückte er sogar auf Platz 11 vor. Später im Rennen wurde er von Roan van de Moosdijk, Tom Koch und Oriol Oliver abgefangen, aber Platz 14 waren für den Fahrer vom gastgebenden MSC Teutschenthal solide 7 WM-Punkte und damit das beste Saisonergebnis!
Von Jan Pancar angerempelt
In den zweiten Lauf ging Noah diesmal im dunkel-violetten Trikot erneut von Gate 25 aus ins Rennen, im Video ab 14:48. Wieder zirkelte Noah seine Sarholz-KTM um die versammelte WM-Elite. Kurz vor dem Ende der Startgeraden, genau dort, wo er im ersten Lauf die entscheidenden Meter herausgefahren hatte, fuhr ihm allerdings Jan Pancar vors Vorderrad. Pancar schoss bei dieser Gelegenheit auch Jorgen Matthias Talviku ab und touchierte auch Noah Ludwig. Dadurch verlor er etwas an Schwung und kam auf Platz 13 aus der ersten Runde. Am Ende holte er auf Platz 18 drei weitere WM-Punkte.
Nächster WM-Stopp: Italien
Am kommenden Wochenende in Kegums wird Noah Ludwig nicht antreten. Am 13. Juni wird Noah in Tensfeld zum 4. Lauf der ADAC MX Masters antreten. Sein nächster WM-Einsatz ist am 21. Juni in Montevarchi geplant.
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