MotoGP-Action in Motegi: Der Zeitplan für den Großen Preis von Japan 2026

Seit dem Jahr 1999 gastiert die Motorrad-WM auf dem Twin Ring der japanischen Kleinstadt Motegi. Zwischen 2000 und 2003 gab es zwei WM-Läufe in Japan. Motegi galt damals als Pazifik-Grand-Prix, während in Suzuka der Grand Prix von Japan ausgetragen wurde. Doch nach dem tödlichen Unfall von Daijiro Kato 2003 wurde diese Strecke aus dem Kalender gestrichen und Motegi zum offiziellen Japan-GP erklärt.

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Die 4,8 km lange Rennstrecke kann durch Verbindungsstücke in drei verschiedenen Varianten genutzt werden. Die MotoGP-Asse befahren den kompletten Kurs, der acht Rechts- und sechs Linkskurven umfasst.

Das Poster für den Japan-GP 2026 Foto: motogp.com Das Poster für den Japan-GP 2026 © motogp.com

2025 konnte sich Marc Marquez in Japan mit zweimal Platz 2 vorzeitig als MotoGP-Weltmeister feiern lassen. Teamkollege Pecco Bagnaia gewann letztes Jahr sowohl den Sprint als auch den Grand Prix.

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Die Vorzeichen in diesem Jahr: Jorge Martin (Aprilia) reist als WM-Führender nach Japan. Er hat derzeit 12 Punkte Vorsprung auf Marc Marquez. Dritter ist Marco Bezzecchi – mit 42 Zählern Rückstand auf seinen spanischen Teamkollegen.

In Japan werden die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP an den Start gehen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie am kommenden Wochenende früh aufstehen – sieben Stunden Zeitverschiebung zu Mitteleuropa sind zu beachten. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt wie gewohnt um 15 Uhr Ortszeit – um 8 Uhr MESZ. Wer das Moto3-Rennen am Sonntag live mitverfolgen möchte, muss schon um 4 Uhr aufstehen. Das MotoGP-Rennen über 24 Runden startet um 7 Uhr.

Zeitplan für den Großen Preis von Japan 2026 (MESZ):

Freitag, 2. Oktober:

2.00 – 2.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 2.50 – 3.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 3.45 – 4.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 6.15 – 6.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 7.05 – 7.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 8.00 – 9.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

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Samstag, 3. Oktober:

1.40 – 2.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 2.25 – 2.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 3.10 – 3.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 3.50 – 4.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 4.15 – 4.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 5.45 – 6.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 6.10 – 6.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 6.40 – 6.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 7.05 – 7.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 8.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 4. Oktober: