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Trackhouse-Ass Ai Ogura (4.) selbstkritisch: «Es war weit entfernt von gut»

Ai Ogura sah im MotoGP-Rennen am Sonntag in Ungarn als einziger Aprilia-Pilot die Zielflagge. Wie er den Start-Crash erlebte und weshalb er mit dem vierten Platz überhaupt nicht zufrieden war.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Im MotoGP-Grand Prix auf dem Balaton Park Circuit folgte direkt nach dem Start der Crash in der ersten Kurve, bei dem Jorge Martin seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer und Fabio Di Giannantonio mit ins Verderben riss.

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Danach war Trackhouse-Pilot Ai Ogura der einzige Aprilia-Pilot, der noch im Rennen war. Der Japaner war von Position 10 gestartet. Er erwischte einen schlechten Start, nach dem Crash war er nur auf Platz 11 zu finden. Danach konnte sich Ogura Runde um Runde nach vorne arbeiten. Zuerst schnappte er sich die beiden Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Fabio Quartararo – in der vierten Runde war Ogura bereits Neunter. Nachdem Enea Bastianini seine Long-lap-Strafe absolviert hatte, war der Moto2-Weltmeister von 2024 schon Achter.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

In der zweiten Rennhälfte zündete Ogura dann wie gewohnt den Turbo. Zuerst schnappte er sich die beiden Honda-Piloten Joan Mir und Diogo Moreira. Einige Runden danach war Jack Miller and der Reihe. Danach klebte er am Hinterrad von Luca Marini. Zwei Runden vor Schluss bremste sich Ogura mit seiner RS-GP am Italiener vorbei, dann machte er Jagd auf Pecco Bagnaia. Es war aber zu spät, Ogura überquerte die Ziellinie auf Platz 4. Ai Ogura hatte dennoch die Ehre von Aprilia gerettet.

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Start-Crash kostete Ai Ogura viele Positionen

«Es war weit entfernt von gut», schüttelte Ogura nach dem Rennen den Kopf. Meinte er damit seine eigene Performance oder den Crash in der ersten Kurve? «Der Unfall in Kurve 1 lag nicht in unseren Händen, es passierte einfach. Ich war dort außen und habe viele Positionen verloren. Nachdem ich hinter vier oder fünf Fahrern festhing, war mein Gefühl für den Vorderreifen nicht sehr gut und ich konnte nicht so angreifen, wie ich wollte. Ich habe hinter diesen Fahrern so viel Zeit verloren – das ist der Grund, weshalb ich nicht zufrieden bin.»

Die Situation beim Crash, wo er viele Positionen verlor, beschrieb Ogura so: «Ich wollte einfach nicht stürzen», schmunzelte der 25-Jährige. «Ich musste die ganzen Motorräder abwarten und bin dann von neu gestartet. Ich befand mich außen und die Fahrer, die auf der Innenlinie waren, konnten viel früher beschleunigen als ich.»

Hatte sich das Gefühl für den Vorderreifen in der zweiten Rennhälfte, als er einen enormen Speed zeigte, verbessert? «Nachdem ich zwei oder drei Fahrer überholt hatte, war das Gefühl für die Front konstanter», bestätigte Ogura. «Von da an konnte ich pushen, meine Rundenzeiten waren besser. Aber wenn du ein Paket von vier oder fünf Fahrern vor dir hast … es war sehr hart.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

6

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