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KTM-Ass Brad Binder (8.) grübelt: «Vielleicht war ich etwas zu vorsichtig»

Brad Binder beendete das MotoGP-Rennen in Silverstone auf Rang 8. Von Startplatz 18 zeigte er eine starke Aufholjagd – er hatte ein gutes Gefühl mit seiner KTM. Weshalb noch mehr möglich gewesen wäre.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder im Zweikampf mit Jack Miller
Brad Binder im Zweikampf mit Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Brad Binder im Zweikampf mit Jack Miller
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Eine große Schwäche von Brad Binder in dieser MotoGP-Saison ist das Qualifying. Der KTM-Pilot muss meistens von weit hinten starten, in den Rennen geht es dann um Schadensbegrenzung. Auch in Silverstone lief es im Qualifying nicht besser – über Startplatz 18 kam der Südafrikaner nicht hinaus.

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Im Sprintrennen am Samstag rollte Binder als Elfter über die Ziellinie. Im Grand Prix am Sonntag erwischte der Routinier einen guten Start, nach wenigen Kurven war er in den Punkterängen auf Rang 12 zu finden. Nachdem er sich an Gresini-Ersatzmann Iker Lecuona vorbeipresste, war er schon Elfter. Nach einem kurzen Duell mit Yamaha-Pilot Jack Miller, das Binder für sich entscheiden konnte, schnappte er sich Fabio Quartararo.

Danach war Binder lange Zeit auf Position 10 unterwegs. Nach dem Ausfall von Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) zur Rennmitte, war er Neunter. In Runde 12 ging er an VR46-Pilot Franco Morbidelli vorbei. Danach ging es nicht mehr weiter nach vorn – Brad Binder überquerte die Ziellinie als Achter.

Im Artikel erwähnt

«Ab Samstagnachmittag wurde mein Wochenende besser. Im Sprint habe ich mich viel besser gefühlt, auch mit gebrauchten Reifen. Im Hauptrennen wusste ich, dass ich clever sein musste, um meinen Hinterreifen nicht zu verheizen. Vielleicht war ich etwas zu vorsichtig, denn am Ende hatte ich immer noch sehr viel Grip», grübelte der 30-Jährige. «Ich bin mehr happy als normal, weil sich das Bike etwas besser angefühlt hat. Ich konnte mehr pushen, es hat gut funktioniert. Die letzten beiden Wochenenden waren etwas besser. Es ist ein Fortschritt da. So muss es weitergehen.»

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Brad Binder: «Wir konnten beim Bike einen großen Schritt machen»

Was hat er mit seiner KTM-Crew geändert, dass er sich jetzt mit der RC16 besser fühlt? «Der Hinterreifen fühlt sich nicht mehr so schwammig an und der Vorderreifen ist stabiler», erklärte Binder. Das schwammige Gefühl für den Hinterreifen habe dazu geführt, dass er in den Kurven zu sanft unterwegs gewesen wäre. «Du verlierst dann Zeit am Kurveneingang, in der Mitte und beim Ausgang.»

Binder verließ Silverstone somit etwas optimistischer – mit mehr Zuversicht für das nächste Event, das Ende August in Aragon über die Bühne geht. «Ja, das stimmt. Wir konnten beim Bike einen großen Schritt machen. Alles in allem kann ich mich nicht beschweren», bestätigte Binder.

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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