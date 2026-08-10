George Russell (Mercedes): Endlich ein Erfolgserlebnis – Verlobung!

Mercedes-Ass George Russell ist als WM-Favorit in die Grand Prix-Saison 2026 gestartet und wurde beim Saisonauftakt dieser Rolle gerecht – Sieg von Pole-Position.

Werbung

Werbung

Aber danach kam sein Stallgefährte Kimi Antonelli immer besser in Schwung und gewann fünf Mal in Serie. Es dauerte bis zum Österreich-GP im Juli, bis der 28-jährige Russell wieder einen WM-Lauf gewinnen konnte.

Während Mercedes-Teenager Antonelli von Sieg zu Sieg flog, erlebte Russell immer wieder Rückschläge: Ungünstige Strategie des Teams, Ärger mit der Technik (Batterie-Defekt in Kanada) oder mit Gegnern (von Hamilton in Belgien ins Aus geschubst), Strafen, die sich später als ungerechtfertigt erwiesen (zu schnell in der Boxengasse von Monaco), Pech beim Timing von Safety Car-Phasen. Ergebnis: Schon 59 Punkte Rückstand auf WM-Leader Antonelli.

Nun aber endlich ein Erfolgserlebnis für den gegenwärtigen WM-Dritten, denn im Privatleben läuft es richtig gut: Am Sonntagabend hat der Brite auf Instagram die Verlobung mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Carmen Montero Mundt verkündet – in Form einiger Fotos – romantisch zu zweit, der Ring an der Hand der kommenden Braut, die glückliche Verlobte, dies alles bei einem romantischen Abendessen am Meer.

Werbung

Werbung

Die Spanierin zeigt ihren Ring, George ist happy Foto: Instagram/georgerussell63 Die Spanierin zeigt ihren Ring, George ist happy © Instagram/georgerussell63

Der Antrag ist ein voller Erfolg Foto: Instagram/georgerussell63 Der Antrag ist ein voller Erfolg © Instagram/georgerussell63

Carmen Montero Mundt und der gleichaltrige Russell verliebten sich 2020, nachdem sie einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt wurden. Die Spanierin arbeitet im Finanzsektor, mit 18 Jahren zog sie nach England, um an der Uni Westminster ihren Management-Abschluss zu machen.

Erst im vergangenen Juni hatte George Russell, der sonst selten über sein Privatleben spricht, gegenüber der Times festgehalten: «Carmen bringt im hektischen Rennleben genau jene Stabilität, die ich brauche. Sie ist meine Zukunft.»

Werbung

Werbung

Auf den Instagram-Post reagierten einige Rennfahrerkollegen mit Glückwünschen, darunter Kimi Antonelli, Pierre Gasly und Alex Albon. Der Post erzeugte 2,3 Millionen Likes und mehr als 40.000 Kommentare.

Wann und wo geheiratet wird, ist nicht bekannt.