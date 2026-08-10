Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

George Russell (Mercedes): Endlich ein Erfolgserlebnis – Verlobung!

Der Engländer George Russell (28) erlebt eine schwierige Saison 2026. Dafür läuft’s im Privatleben. Der siebenfache GP-Sieger hat via Instagram die Verlobung mit Carmen Montero Mundt verkündet.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Carmen Montero Mundt und George Russell sind verlobt
Carmen Montero Mundt und George Russell sind verlobt
Foto: Instagram/georgerussell63
Carmen Montero Mundt und George Russell sind verlobt
© Instagram/georgerussell63

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Mercedes-Ass George Russell ist als WM-Favorit in die Grand Prix-Saison 2026 gestartet und wurde beim Saisonauftakt dieser Rolle gerecht – Sieg von Pole-Position.

Werbung

Werbung

Aber danach kam sein Stallgefährte Kimi Antonelli immer besser in Schwung und gewann fünf Mal in Serie. Es dauerte bis zum Österreich-GP im Juli, bis der 28-jährige Russell wieder einen WM-Lauf gewinnen konnte.

Während Mercedes-Teenager Antonelli von Sieg zu Sieg flog, erlebte Russell immer wieder Rückschläge: Ungünstige Strategie des Teams, Ärger mit der Technik (Batterie-Defekt in Kanada) oder mit Gegnern (von Hamilton in Belgien ins Aus geschubst), Strafen, die sich später als ungerechtfertigt erwiesen (zu schnell in der Boxengasse von Monaco), Pech beim Timing von Safety Car-Phasen. Ergebnis: Schon 59 Punkte Rückstand auf WM-Leader Antonelli.

Im Artikel erwähnt

Nun aber endlich ein Erfolgserlebnis für den gegenwärtigen WM-Dritten, denn im Privatleben läuft es richtig gut: Am Sonntagabend hat der Brite auf Instagram die Verlobung mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Carmen Montero Mundt verkündet – in Form einiger Fotos – romantisch zu zweit, der Ring an der Hand der kommenden Braut, die glückliche Verlobte, dies alles bei einem romantischen Abendessen am Meer.

Werbung

Werbung

Die Spanierin zeigt ihren Ring, George ist happy
Die Spanierin zeigt ihren Ring, George ist happy
Foto: Instagram/georgerussell63
Die Spanierin zeigt ihren Ring, George ist happy
© Instagram/georgerussell63

TV-Programm

Der Antrag ist ein voller Erfolg
Der Antrag ist ein voller Erfolg
Foto: Instagram/georgerussell63
Der Antrag ist ein voller Erfolg
© Instagram/georgerussell63

Carmen Montero Mundt und der gleichaltrige Russell verliebten sich 2020, nachdem sie einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt wurden. Die Spanierin arbeitet im Finanzsektor, mit 18 Jahren zog sie nach England, um an der Uni Westminster ihren Management-Abschluss zu machen.

Erst im vergangenen Juni hatte George Russell, der sonst selten über sein Privatleben spricht, gegenüber der Times festgehalten: «Carmen bringt im hektischen Rennleben genau jene Stabilität, die ich brauche. Sie ist meine Zukunft.»

Werbung

Werbung

Auf den Instagram-Post reagierten einige Rennfahrerkollegen mit Glückwünschen, darunter Kimi Antonelli, Pierre Gasly und Alex Albon. Der Post erzeugte 2,3 Millionen Likes und mehr als 40.000 Kommentare.

Wann und wo geheiratet wird, ist nicht bekannt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien