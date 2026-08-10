Jake Dixon (Honda) plädiert für mehr Superbike-Rennen und weniger Tests

Der Wechsel von der Moto2 in die Superbike-WM ins Werksteam der Honda Racing Corporation hat sich für Jake Dixon bisher nicht als Glücksgriff erwiesen. Denn der Engländer stürzte beim Phillip-Island-Test und zog sich eine langwierige Handverletzung zu. Erst in Aragon – dem sechsten Saisonmeeting – gab der 30-Jährige sein Debüt, verzichtete wegen Schmerzen aber auf die Sonntagsrennen.

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Sein erstes komplettes Rennwochenende bestritt Dixon in Donington Park (der achten Runde), auf den Plätzen 18, 17 und 17 reichte es jedoch nicht für seine ersten WM-Punkte.

Jake Dixon: Kaum Superbike-Praxis, dafür Wunsch nach mehr Rennen

Obwohl Dixon bisher nur wenig Erfahrung mit den Anforderungen eines Superbike-Wochenendes mit zwei Haupt- und einem Sprintrennen gesammelt hat, plädiert der Familienvater für eine Erweiterung des Kalenders. Dafür sollen notfalls Testfahrten geopfert werden.

«Meiner Meinung nach sollte es mehr Meetings geben – mehr Rennen in Übersee wären besser, aber einfach insgesamt mehr Rennen», sagte Dixon im Rahmen seines Heimrennens in Donington. «Erstens glaube ich, dass man so besser in einen Rhythmus kommt. Zweitens denke ich, dass dadurch die Testfahrten etwas eingeschränkt würden und man mehr Rennen fahren könnte, was meiner Meinung nach besser ist. Drittens halte ich es für sinnvoller, wenn wir uns in andere Länder wie Thailand oder Japan vorwagen – Länder, in denen es eine große Begeisterung für Motorräder gibt.»

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Mit der Forderung nach weiteren Überseerennen tritt der Honda-Pilot offene Türen ein: Seit Jahren wünschen sich die Hersteller mehr Präsenz der Superbike-WM in Asien oder den USA. 2027 könnte es neben Australien ein zweites Rennwochenende außerhalb Europas geben .