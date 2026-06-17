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Brünn 2026: Luca Marini in einer besseren körperlichen Verfassung als 2025

Honda-Pilot Luca Marini ist zuversichtlich, dass er beim MotoGP-Wochenende in Brünn dieses Jahr besser abschneiden wird – 2025 hatte der Italiener mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
© Gold & Goose

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Luca Marini raste im Chaos-Grand-Prix in Ungarn auf Rang 5, womit er sein bis zu diesem Zeitpunkt bestes Resultat als Honda-Werksfahrer aus dem Vorjahr einstellen konnte. Nach einem rennfreien Wochenende geht es nun mit dem Großen Preis von Tschechien und direkt danach mit dem MotoGP-Event in Assen weiter. Das Ziel von Marini ist es, sich insbesondere im Qualifying zu verbessern, damit er eine bessere Ausgangslage in den Rennen vorfindet.

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«Wieder zwei Rennen in Folge, also wieder zwei arbeitsreiche Wochen. Wir haben Ungarn mit einem positiven Gefühl verlassen und jetzt, wo wir in Brünn ankommen, gibt es viel Arbeit zu erledigen. Die tschechische Strecke erfordert einen flüssigen Fahrstil. Ausreichend Grip zu haben, wird entscheidend sein, um ein gutes Wochenende zu haben», blickte Marini voraus. Auch die Wetterbedingungen werden eine entscheidende Rolle spielen. «Es sieht nach einem ziemlich heißen Wochenende aus, was für die Fans großartig sein wird, aber wir müssen verstehen, wie sich der Grip verändern wird, da dies besonders für uns ziemlich entscheidend sein kann.»

2025: Schwerer Crash in Suzuka

2025 bestritt Marini in Brünn sein zweites Rennwochenende nach dem Comeback. Zur Erinnerung: Der Italiener stürzte letztes Jahr im Mai bei Testfahrten für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka mit der Honda CBR1000RR-R SP schwer. Die Liste seiner Verletzungen war lang: Ausgekugelte linke Hüfte, Verletzungen an den Bändern im linken Knie, Brüche des Brustbeins und des linken Schlüsselbeins sowie ein rechtsseitiger Pneumothorax. Die Grands Prix in Aragon, Mugello und Assen musste Marini auslassen. Auf dem Sachsenring Anfang Juli feierte er sein MotoGP-Comeback.

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«Letztes Jahr war ich während des Tschechien-GP noch dabei, mich von meinen Verletzungen zu erholen, daher bin ich sicher, dass wir dieses Wochenende konkurrenzfähiger sein können», so Luca Marini. Beim Großen Preis von Tschechien 2025 belegte er am Sonntag den 12. Platz.

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