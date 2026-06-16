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«Race of Champions» mit MotoGP- und Superbike-Assen sowie Lukas Tulovic

Bei der World Ducati Week in Misano werden Anfang Juli beim «Race of Champions» alle MotoGP-Piloten der Roten gegeneinander antreten. Auch die Superbike-Asse und Lukas Tulovic nehmen am Rennen teil.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Die World Ducati Week findet vom 3. bis 5. Juli statt
Die World Ducati Week findet vom 3. bis 5. Juli statt
Foto: Ducati
Die World Ducati Week findet vom 3. bis 5. Juli statt
© Ducati

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2026 feiert Ducati das 100-jährige Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die World Ducati Week (WDW), die vom 3. bis 5. Juli in Misano über die Bühne geht. Unzählige Ducatisti werden an die italienische Adria reisen und die Traditionsmarke aus Bologna feiern.

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Am vergangenen Wochenende gastierte die Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dabei konnte das Aruba-Ducati-Team drei Doppelsiege einfahren – Nicolo Bulega und Iker Lecuona waren in den drei Rennen nicht zu schlagen. Ducati nutzte das Superbike-Event, um auf die WDW einzustimmen. So waren die MotoGP-Asse Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli in Misano zu Gast. Ducati-Testfahrer Michele Pirro war ebenfalls anwesend. Gemeinsam mit den Superbike-Assen der Roten absolvierten sie einen Auftritt vor den Fans (SPEEDWEEK.com berichtete).

Eines der Highlights bei der WDW wird das «Race of Champions» am 5. Juli (12 Uhr) sein. Dabei treten die MotoGP-Piloten von Ducati mit der Panigale V4 gegeneinander an. Mit dabei sein werden Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fermin Aldeguer und Michele Pirro. Hinzu kommen die Fahrer aus der Superbike-WM: Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Alvaro Bautista, Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, Tarran Mackenzie und Thomas Bridewell. Komplettiert wird das Startfeld durch Hafizh Syahrin (Asia Superbike Championship), Josh Waters (Australian Superbike Championship) und Lukas Tulovic (Euro Moto).

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Ein weiterer Leckerbissen bei der WDW wird die «Lap of Honour» sein, bei der Ducati-Champions mit zusammen 48 Weltmeistertiteln in Misano eine Runde drehen werden. Zur 100. Jubiläumsausgabe wird dieser Programmpunkt sogar zweimal stattfinden. Für Freitag und Samstag sind jeweils eigene Ehrenrunden mit unterschiedlichen Champions geplant.

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