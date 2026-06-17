Thai-Sensation Muklada Sarapuech nach Podium-Debüt: «Danke, Mister Bob»

Spanien ist in der jungen Statistik der WorldWCR die dominierende Nation. Von 96 möglichen Podestplätzen seit 2024 fuhren Maria Herrera (27), Beatriz Neila (24), Ana Carrasco (12), Sara Sanchez (12) und Paola Ramos (5) zusammen 80 ein. Auf Platz 2 folgt Großbritannien (7), gefolgt von Italien (4) sowie Frankreich (3) und Australien (1).

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Es war geschichtsträchtig, als im zweiten Lauf auf dem Misano World Circuit Muklada Sarapuech mit dem dritten Platz Thailand als erst sechste Nation in der Statistik verewigte. Sie ist die erste Asiatin und gleichzeitig die älteste Fahrerin, die es auf ein Podium der Frauen-Weltmeisterschaft geschafft hat.

Muklada Sarapuech war bei ihrem ersten Podiumsehr gerührt Foto: Dorna Muklada Sarapuech war bei ihrem ersten Podiumsehr gerührt © Dorna

Sarapuech gab in Portimão als Wildcard-Pilotin ihr Debüt, und nahm auch an allen weiteren Meetings teil. Es war erstaunlich, wie schnell sich die Thailänderin die unbekannten Rennstrecken einprägte und den etablierten Teilnehmerinnen Paroli bot. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das erste Top-3-Finish einfahren würde.

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«Schon in Assen und Aragon war ich nahe dran, aber hier in Misano habe ich das erste Podium für mein Thai-Team eingefahren», stammelte die 32-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Im ersten Rennen habe ich zu sehr an das Podium gedacht und habe es verpasst. Am Sonntag habe ich diesen Gedanken beiseitegeschoben und es hat geklappt. Ich bin glücklich, nein, überglücklich. Vielen Dank an alle Fans in Thailand – und meine Familie und alle Menschen, die mich unterstützen. Besonders danke ich Mister Bob.»

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Sarapuech fährt für das Team EEST NJT Racing. Das Kürzel EEST steht für Energy Services Thailand, einem Unternehmen der Öl- und Gasbranche. Firmeninhaber Robert (Bob) Davidson ist ein großer Motorradsport-Fan und engagiert sich in verschiedenen Meisterschaften. Die Pläne für 2027 sind bereits konkret.

«Für 2026 haben wir uns Wildcards vorgenommen. In Portimão, Assen, Balaton und Misano hat es geklappt, weil ein Platz frei war. Jetzt werden wir auch die beiden letzten Saisonrennen fahren. Und im nächsten Jahr, hoffe ich, werden wir uns als permanentes Team anmelden», verkündete die Thailänderin.

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