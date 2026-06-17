Seitenwagen-WM: Geht die Dominanz von Payne und Päivärinta in Pau weiter?
Zwei Teams drückten bis jetzt der Seitenwagen-WM 2026 den Stempel auf. Wer soll in Pau Arnos den Lauf von Payne/Rousseau (Steinhausen Racing) und Päivärinta/Christie (Hänni Racing) stoppen?
Beim Saisonauftakt der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026 auf dem Circuit Bugatti in Le Mans (Frankreich) waren Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team des zweimaligen Weltmeisters Rolf Steinhausen und seines Sohnes Maik eine Klasse für sich. Der Pole-Position ließen die Titelträger des Jahres 2024 zwei ungefährdete Laufsiege folgen.
Beim zweiten Aufeinandertreffen auf dem Automotodrom Grobnik Nahe der kroatischen Hafenstadt Rijeka hatte sich das Kräfteverhältnis umgedreht. Plötzlich hatte der fünffache Champion Pekka Päivärinta und sein Beifahrer Adam Christie (Hänni Racing) die Nase vorne. Beide Rennen gewannen sie sicher klar vor den Le-Mans-Dominatoren.
Diese Überlegenheit der beiden Teams schlägt sich auch in der WM-Zwischenwertung nieder. Nach vier von zwölf Rennen haben sich Payne/Rousseau mit 90 Zählern und Päivärinta/Christie (86) bereits vom Rest des Feldes abgesetzt. An der dritten Stelle liegen die Titelverteidiger Sam und Tom Christie (CES Performance), die es auf 68 Punkte gebracht haben.
Die Vierten in der Tabelle, Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), blieben bis jetzt noch unter ihrem Leistungsvermögen. Die Sieger des letzten WM-Laufs 2025 wurden diese Saison von unerwarteten Problemen eingebremst. Vielleicht haben sie in der fast siebenwöchigen Rennpause vor den Rennen in Pau Arnos eine Lösung gefunden, um doch noch in den WM-Kampf eingreifen zu können.
Mit Todd Ellis/Emmanuelle Clément und Tim Reeves /Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport) gibt es weitere Weltmeister, die Anwärter auf einem Platz auf dem Stockerl sind. Und dann sind da noch die Lokalmatadore Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing Team) sowie Paul Leglie/Marjorie Cescutti (521 Competition), die nicht nur den Circuit Européen Pau Arnos bestens kennen, sondern auch vor dem Heimpublikum glänzen wollen.
Die Rennen, die auch via FIM-TV und YouTube übertragen werden, finden am Samstag, dem 20. Juni, ab 18.40 Uhr MESZ über 14 Runden, bzw. Sonntag, dem 21. Juni, ab 17.45 Uhr MESZ über 24 Runden auf dem 3,030 Kilometer langen Kurs statt.
WM-Stand nach vier von zwölf Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
90
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
86
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
68
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
49
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
45
6.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
32
7.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
27
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
27
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
24
10.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
11.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
20
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
14
13.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
14.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
10
15.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
9
16.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
8
17.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
5
19.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
3
20.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
2
21.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
1
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