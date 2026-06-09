Nicolo Bulega betont: Leistungen von Toprak Razgatlioglu sind keine Schande

Durch seinen Stop-and-go-Charakter ist der Balaton Park Circuit in der ungarischen Ferienregion am Plattensee jene Strecke, die am besten zum Fahrstil des dreifachen Superbike-Champions Toprak Razgatlioglu passt. Mit Rang 11 im Grand Prix eroberte der Türke aus dem Team Prima Pramac Yamaha am Sonntag sein bestes MotoGP-Ergebnis, doch das hat er auch den Umständen zu verdanken. Jorge Martin hatte nach einem groben Fehler in der Bremszone zur ersten Kurve hin die Kontrolle über seine Aprilia RS-GP verloren und neben Teamkollege und WM-Leader Marco Bezzecchi auch Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio und Raul Fernandez torpediert und ins Aus geschossen. Allesamt Fahrer, gegen die Razgatlioglu von Startplatz 18 kommend bei normalem Rennverlauf keine Chance gehabt hätte.

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Als Elfter verlor Toprak 25,1 sec auf Sieger Marc Marquez (Ducati Lenovo) und sah die Zielflagge knapp 2 sec hinter seinem Teamkollegen Jack Miller, der die beste Yamaha auf Platz 8 brachte. Topraks Maßstab in seiner ersten MotoGP-Saison sind nicht Fahrer auf den herausragenden Ducati oder Aprilia; und auch nicht jene auf einer KTM oder Honda. Yamaha liegt technisch so weit zurück, dass der Mann aus Alanya nur seine Markenkollegen für einen sinnvollen Vergleich heranziehen kann.

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega, in diesem Jahr in 18 Rennen ungeschlagen und saisonübergreifend sogar seit 22 , wird ab 2027 ebenfalls MotoGP fahren, dann im VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi . Befürchtungen, dass Topraks Leistungen in der MotoGP die Superbike-Fahrer in einem schlechten Licht erscheinen lassen, hat er keine.

Bulega: «Selbst Quartararo strauchelt mit der Yamaha»

«Yamaha ist nicht auf Toplevel», hielt Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Sie liegen mit ihrem Motorrad in der MotoGP auf dem letzten Platz. Und selbst ein Champion wie Fabio Quartararo tut sich schwer. Manchmal ist er weiter vorne dabei, dann geht es aber immer rückwärts für ihn. Selbst ein unglaublicher Fahrer wie er, der bereits die achte Saison mit der Yamaha fährt, strauchelt. Toprak fährt seine erste Saison mit der Yamaha, dazu mit Michelin-Reifen, die – das kannst du mir glauben – fundamental anders sind als die Pirelli. Der Fahrstil, den du für sie brauchst, ist das Gegenteil.»

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Wenn du von so weit hinten starten musst, dann ist die Motivation nicht großartig. Nicolo Bulega über Toprak

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«Manchmal fährt Toprak vor anderen Yamaha-Piloten», hielt Nicolo fest. «Von ihnen, Quartararo mal ausgenommen, ist er nicht weit weg. Und sie verfügen alle über viel MotoGP-Erfahrung. Er nutzt dieses Motorrad erst seit sechs Monaten, deshalb leistet er in meinen Augen keine schlechte Arbeit. Klar ist aber auch: Wenn du von so weit hinten starten musst wie er, dann ist die Motivation nicht großartig. Vor allem für jemanden, der es gewohnt war in der Superbike-WM Rennen zu gewinnen. Nächstes Jahr hat er wieder Pirelli-Reifen, dann kann er seinen normalen Fahrstil besser zur Geltung bringen. Und vielleicht baut Yamaha ja auch ein stärkeres Motorrad. Gelingt das, dann kann er viel weiter vorne fahren – da bin ich mir sicher.»