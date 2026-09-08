Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marquez, Stoner & Co. gratulierten Toni Bou zum 40. Trial-Weltmeistertitel

MotoGP-Champion Marc Marquez, Casey Stoner, Jorge Martin, Fabio Quartararo, Pedro Acosta und viele weitere Motorrad-Asse gratulierten dem 39-jährigen Toni Bou zu seinem 40. Trial-Weltmeistertitel.

MotoGP

40-facher Weltmeister Toni Bou
40-facher Weltmeister Toni Bou
Foto: HRC
40-facher Weltmeister Toni Bou
© HRC

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Am vergangenen Wochenende sicherte sich Toni Bou in den Niederlanden seinen 20. Weltmeistertitel im Outdoor-Trial (TrialGP). Der 39-jährige Spanier hat seit dem Gewinn seiner ersten Weltmeisterschaft im Jahr 2007 seine ununterbrochene Serie von TrialGP-Titeln fortgesetzt. Zusammen mit seinem 20. Titel in Folge bei der X-Trial-Weltmeisterschaft (Indoor-WM), den er im März 2026 errang, hat Bou nun insgesamt 40 WM-Titel in Serie gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt, der in der Geschichte des Motorsports nahezu beispiellos ist.

Werbung

Werbung

MotoGP-Asse wie Marc Marquez, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Pedro Acosta, Luca Marini und Joan Mir sowie ehemalige Fahrer wie Casey Stoner und Dani Pedrosa gratulierten Toni Bou in einem Glückwunsch-Video und zeigten ihren Respekt vor dieser einzigartigen Leistung.

Marc Marquez zu Toni Bou: «Du bist ein echtes Vorbild»

«Du bist ein Biest, eine Maschine. Genieß es, du bist ein echtes Vorbild», meinte der neunfache Weltmeister Marc Marquez. Der zweifache MotoGP-Weltmeister Casey Stoner ergänzte: «Es ist einfach phänomenal, was du geschafft hast – in den letzten 20 Jahren, das ist unglaublich. 40 Weltmeisterschaften. Ob Indoor oder Outdoor, egal unter welchen Bedingungen, egal an welchem Tag – du lieferst Woche für Woche. Aus tiefstem Herzen: Das ist einfach eine unglaubliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch! Genieß es!»

Im Artikel erwähnt

«Toni, Gratulation zu deinem 40. Titel. Ich wusste nicht, dass man mehr Titel als Jahre haben kann», schmunzelte Quartararo. Auch Motorrad-Asse aus anderen Rennserien gratulierten Bou. Unter anderen Jeffrey Herlings, der am vergangenen Wochenende seinen siebten Motocross-Weltmeistertitel holte. Weitere Gratulanten waren Hunter Lawrence (AMA-Pro-Motocross-Meister von 2026), Jett Lawrence (AMA-Supercross-Meister von 2024 und zweifacher Pro-Motocross-Meister) oder der vierfache Motocross-Weltmeister Jorge Prado.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Drivers

  2. Teams

  3. Constructors

2026202520242023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jorge Martín

256

2

Marc Márquez

237

3

Marco Bezzecchi

232

4

Fabio Di Giannantonio

208

5

Ai Ogura

203

6

Pedro Acosta

189

7

Raúl Fernández

186

8

Francesco Bagnaia

143

9

Álex Márquez

128

10

Fermín Aldeguer

90

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM