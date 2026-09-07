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Grand Prix von San Marino: Der Zeitplan für das MotoGP-Event in Misano

Vom 11. bis 13. September gastiert die MotoGP-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Den Zeitplan für das Event gibt es hier im Überblick. Die Red Bull Rookies sind wieder am Start.

MotoGP

An diesem Wochenende findet das MotoGP-Event in Misano statt
An diesem Wochenende findet das MotoGP-Event in Misano statt
Foto: Gold & Goose
An diesem Wochenende findet das MotoGP-Event in Misano statt
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Nur fünf Kilometer entfernt von der italienischen Küstenstadt Misano Adriatico wurde die Rennstrecke 1972 erbaut. Seit 2007 ist sie Teil des MotoGP-Kalenders. Der Rundkurs ist 4,226 km lang, wobei die längste Gerade lediglich 530 m misst. Mit ihren zehn Rechts- und sechs Linkskurven wird die anspruchsvolle Strecke auch in diesem Jahr wieder in allen Klassen spannende Rennaction bieten.

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2025 konnte Aprilia-Ass Marco Bezzecchi den MotoGP-Sprint vor Alex Marquez (Gresini Ducati) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) für sich entscheiden. Den Grand Prix gewann Marc Marquez (Ducati Lenovo) vor Bezzecchi und AM73.

Jorge Martin (Aprilia) reist als WM-Führender an die Adria. Der «Martinator» hat in der Gesamtwertung derzeit 19 Punkte Vorsprung auf MM93 und 24 Zähler auf «Bez».

In Misano werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch die Red Bull Rookies am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 27 Runden sein.

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Zeitplan für den Großen Preis von San Marino 2026 (MESZ):

TV-Programm

Freitag, 11. September:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 12. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)

Sonntag, 13. September:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

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Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

256

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

237

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

232

4

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

208

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

189

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

186

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

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