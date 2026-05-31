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Fabio Di Giannantonio (5.) wäre gern ein paar Runden mehr gefahren

Fabio Di Giannantonio erwischte in Mugello einen schwierigen Start, kam bergauf in Schwierigkeiten. Am Ende lief's – der VR46-Ducati-Pilot hätte sich mit mehr Runden noch Podiums-Chancen ausgerechnet.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio in Mugello
Fabio Di Giannantonio in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio in Mugello
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio holte in Mugello bei seinem Heimrennen einen starken fünften Platz, war nach Pecco Bagnaia (3.) die zweitschnellste Ducati im Feld. Di Giannantonio ging nur von Rang 7 ins Rennen. Das sorgte für eine schwierige Startphase.

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Di Giannantonio: «Der Start selbst war gut, aber bergauf kam ich mitten rein ins Getümmel. Ich kam nah an jemanden ran, ich meine, eine KTM. Da waren zwei Motorräder, die zusammenkamen, ich war in der Mitte, musste also vom Gas. Da haben wir die beste Chance auf den Sieg verloren und später dann aufs Podium. Es war zum Start erst mal viel bergauf für mich.» Das lag auch an seiner Positionierung auf der Strecke auf Platz 7, sodass er auf der rechten Seite mehr von der leichten Steigung in der ersten Kurve San Donato hatte.

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Im Artikel erwähnt

Di Giannantonio über sein weiteres Rennen: «Ich hatte mit der Temperatur im Vorderreifen meine Probleme. Auch mit dem Hinterreifen war es nicht einfach.» Aber: «Mit ein oder zwei Runden mehr hätte ich vielleicht noch einen Angriff aufs Podium starten können, aber so ist es dann eben.» In Runde 18 begann für den Italiener eine actionreiche Schlussphase. Da schlüpfte er gemeinsam mit Ai Ogura innen an Marc Marquez vorbei, mischte mit im engen Rennen um die Top-Plätze mit. Doch es reichte am Ende nicht.

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Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

Der Italiener: «Wir müssen das Positive sehen. Das Level ist hoch, auch wenn das Ergebnis ein wenig unter unseren Erwartungen geblieben ist. Aber das ist Teil des Spiels. Wenn unsere schlechteren Tage Platz 5 sind, dann ist es gar nicht so schlimm.» Im Sprint am Samstag hatte er es aufs Podium geschafft.

Große Party in Mugello

Vor Ort in Mugello war in diesem Jahr ein Rekord-Publikum. Di Giannantonio freute sich, dass in seinem Heimatland der Motorradsport wieder viel Anklang findet: «Das große Interesse kommt zurück. Weltweit und hier in Mugello sind mehr Leute. Das freut mich als Italiener natürlich. Es freut mich, dass wir den Italienern eine gute Show abliefern konnten und dass sie eine große Party feiern können. Ich würde mir noch mehr Zuschauer wünschen, vor allem Kinder.» Mit zwei Aprilias und einer Ducati sowie den Italienern Marco Bezzecchi (1.) und Pecco Bagnaia (3.) auf dem Podium hatten Di Giannantonios Landsleute jede Menge zu feiern…

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

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LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

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+21,366

1:46,488

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