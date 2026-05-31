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Marquez nach GP-Comeback in Mugello: «Wollte mich nicht billig verkaufen!»

Von Platz 4 in Mugello gestartet, zeigte MotoGP-Champion Marc Marquez auch über die GP-Distanz eine kämpferische Leistung. Das Ducati-Ass stritt lange um Platz 4 – und wurde als Siebter abgewunken.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marc Marquez im Duell mit den jungen Landsleuten Acosta und Aldeguer
Marc Marquez im Duell mit den jungen Landsleuten Acosta und Aldeguer
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez im Duell mit den jungen Landsleuten Acosta und Aldeguer
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Der Speed von Marc Marquez reichte bei seiner Rückkehr in den MotoGP-Zirkus aus, um etlichen Piloten das Leben schwer zu machen. Speziell Pedro Acosta – und damit der zukünftige Teamkollege des Champions – dürfte noch eine Weile hohen Blutdruck haben, so entschlossen hielt die Nummer 93 immer wieder dagegen.

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Nach langen 23 Runden offenbarte der 99-fache GP-Sieger: «Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt, und bin einfach so lange voll gefahren, wie es eben ging. Rund zehn Runden vor Ende war es soweit. Als ich die Runden auf der Anzeige sah, war ich schon etwas frustriert. Aber ich habe die Herausforderung angenommen und weitergekämpft, bis zum Ende. Auch wenn ich wusste, dass ich diesen Kampf um Positionen verlieren werde.»

Habe mit Pedro gekämpft, weil ich das besser Bike hatte

Marc Marquez

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Im Artikel erwähnt

Etliche Runden war der Weltmeister in ein Duell mit KTM-Frontmann Pedro Acosta verwickelt. Die Positionen wechselten teilweise mehrfach in einer Runde. Dabei profitierte «MM93» auch von seinem Arbeitsgerät. «Ich habe es mit Pedro aufgenommen, auch weil ich im Vergleich das bessere Bike hatte. Also habe ich meine Erfahrung genutzt und versucht, vorne zu bleiben – auch wenn es Abschnitte gab, in denen ich nicht sehr schnell war. Besonders linksherum kann ich meinen Körper noch nicht wie gewohnt einsetzen Aber ich war nie defensiv und ich wollte mich auch nicht billig verkaufen.»

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Am Ende musste sich Marc Marquez nicht nur Acosta, sondern auch dem im Finale stärksten Piloten, Ai Ogura, sowie Markenkollegen Fabio Di Giannantonio geschlagen geben. Bei seiner Rückkehr nach dem Unfall in Le Mans erreichte der Champion Platz 7.

Marquez: «Das große Ziel war es am Wochenende, nicht mit einem schlechten Gefühl im Arm zu fahren. Es ging um nichts anderes – und ich bin nach diesem Rennen sehr zuversichtlich, dass wir so weitermachen können und ich so Schritt für Schritt wieder auf meine 100 Prozent zugehe.»

Das Fazit des Weltmeisters fiel eindeutig aus: «Auch wenn es hart war, ich bin sehr froh, dass wir die Rückkehr auf Mugello gesetzt haben. Mugello zählt zu den körperlich anstrengendsten Strecken überhaupt, ich wollte mich nicht schonen. Jetzt werden wir mit der gleichen Grundeinstellung nach Balaton Park fahren, eine Piste, die langsamer und weniger anstrengend ist.«

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Bemerkenswert: Vor der Abreise aus der Toskana sprach der Multi-Champion auch über die Zukunft seiner Karriere. Marquez: «Tatsache ist, ich bin aktuell nicht hier, um auf Punkte oder für den Titel zu fahren. Es geht darum, herauszufinden, ob ich wieder zu einer Verfassung finde, bei der ich das Fahren so genießen kann wie im letzten Jahr!»

Mit 71 Punkten rangiert Marc Marquez nach dem Mugello-GP auf Platz 8 der Tabelle, direkt hinter Teamkollege Bagnaia, der in der Toskana mit Platz 3 überzeugte.

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

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23

+21,366

1:46,488

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