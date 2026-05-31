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Acosta (6.) über langen Zweikampf mit Marquez: «Ich war nicht begeistert»

Pedro Acosta beendete den Mugello-GP auf der KTM RC16 auf dem sechsten Platz. Er lieferte sich über mehrere Runden ein hartes, aber faires Duell mit Marc Marquez, das ihn mehr lehrte als frustrierte.

MotoGP

Pedro Acosta stritt mit Marquez, Ogura und «Diggia» um Platz 4
Pedro Acosta stritt mit Marquez, Ogura und «Diggia» um Platz 4
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta stritt mit Marquez, Ogura und «Diggia» um Platz 4
© Gold and Goose

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Mit einem versöhnlichen Abschluss verabschiedet sich KTM-Ass Pedro Acosta aus dem Mugello-GP. Nach dem neunten Platz im Sprint bewies der Spanier Kampfgeist und beendete das 23-Runden lange MotoGP-Rennen auf Position 6, mit überschaubaren sieben Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia). Über mehrere Runden lieferte er sich ein Duell mit Marc Marquez (Ducati), welches Acosta für sich entscheiden konnte.

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Wir brauchen mehr solcher Rennen

Pedro Acosta

Begeistert war der Youngster aus Murcia nicht von dem Zweikampf mit Marquez. Den Unterhaltungswert für die Fans erkannte er aber an: «Eine Meisterschaft braucht mehr Rennen wie dieses – um Begeisterung zu schaffen, damit die Leute zur Show zurückkommen.» Es sei ein faires Duell gewesen, wobei sich Acosta einiges vom Weltmeister abschauen konnte. «Ich habe versucht zu verstehen, was er anders macht, seine Linien studiert. Das ist einfacher, wenn man hinter jemandem fährt.»

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Jedes Mal, wenn Acosta überholte, konterte Marquez sofort. «Ich habe ihn einmal überholt, er kam zurück. Ich blieb dann eine Weile hinter ihm und schaute zu. Ich wurde schneller, und als ich ihn endlich überholte und alleine fuhr, hatte ich genau dort Probleme.»

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KTM fehlt der Topspeed auf der Geraden

Das eigentliche Problem war ersichtlich: Die KTM RC16 war auf der langen Mugello-Geraden ein Opfer für die Aprilia- und Ducati-Fahrer, die am Ende an Acosta vorbeifahren konnten. Jedes Mal, wenn er Marquez in den Kurven überholte, fuhr dieser auf der Geraden wieder vorbei. «Wir wussten, dass wir Topspeed vermissen würden. Wir müssen herausfinden, warum. Nach Brasilien und Amerika sah es nämlich besser aus.»

Es gab auch einen Kontakt mit Ai Ogura, bei dem er ein kleines Teil der Aerodynamik einbüßte. Acosta sah diesen Zwischenfall gelassen: «Wenn man so weit außen kommt, ist es nicht einfach, den Fahrer innen zu sehen. Ich war an der richtigen Stelle – ich konnte da nichts machen.»

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Die Gesamtbilanz des Mugello-GP aus Sicht von Acosta fällt durchwachsen aus: «Die Aufholjagd war gut, aber die Leistung ist noch immer schwach. Wir müssen verstehen, warum wir in dieser Woche so sehr kämpfen mussten.» In der WM-Tabelle bleibt Acosta mit 103 Punkten vor Runde 8 in Ungarn auf dem vierten Rang.

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
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Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Enea Bastianini
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Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
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Pedro Acosta
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Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

23

+5,453

1:46,197

18

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Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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37

23

+7,467

1:45,563

11

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Ducati Lenovo Team

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93

23

+10,762

1:46,122

14

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

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25

23

+13,380

1:46,126

19

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