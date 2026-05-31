Acosta (6.) über langen Zweikampf mit Marquez: «Ich war nicht begeistert»

Mit einem versöhnlichen Abschluss verabschiedet sich KTM-Ass Pedro Acosta aus dem Mugello-GP. Nach dem neunten Platz im Sprint bewies der Spanier Kampfgeist und beendete das 23-Runden lange MotoGP-Rennen auf Position 6, mit überschaubaren sieben Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia). Über mehrere Runden lieferte er sich ein Duell mit Marc Marquez (Ducati), welches Acosta für sich entscheiden konnte.

Werbung

Werbung

Wir brauchen mehr solcher Rennen Pedro Acosta

Begeistert war der Youngster aus Murcia nicht von dem Zweikampf mit Marquez. Den Unterhaltungswert für die Fans erkannte er aber an: «Eine Meisterschaft braucht mehr Rennen wie dieses – um Begeisterung zu schaffen, damit die Leute zur Show zurückkommen.» Es sei ein faires Duell gewesen, wobei sich Acosta einiges vom Weltmeister abschauen konnte. «Ich habe versucht zu verstehen, was er anders macht, seine Linien studiert. Das ist einfacher, wenn man hinter jemandem fährt.»

Jedes Mal, wenn Acosta überholte, konterte Marquez sofort. «Ich habe ihn einmal überholt, er kam zurück. Ich blieb dann eine Weile hinter ihm und schaute zu. Ich wurde schneller, und als ich ihn endlich überholte und alleine fuhr, hatte ich genau dort Probleme.»

Werbung

Werbung

KTM fehlt der Topspeed auf der Geraden

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Weiterlesen

Das eigentliche Problem war ersichtlich: Die KTM RC16 war auf der langen Mugello-Geraden ein Opfer für die Aprilia- und Ducati-Fahrer, die am Ende an Acosta vorbeifahren konnten. Jedes Mal, wenn er Marquez in den Kurven überholte, fuhr dieser auf der Geraden wieder vorbei. «Wir wussten, dass wir Topspeed vermissen würden. Wir müssen herausfinden, warum. Nach Brasilien und Amerika sah es nämlich besser aus.»

Es gab auch einen Kontakt mit Ai Ogura, bei dem er ein kleines Teil der Aerodynamik einbüßte. Acosta sah diesen Zwischenfall gelassen: «Wenn man so weit außen kommt, ist es nicht einfach, den Fahrer innen zu sehen. Ich war an der richtigen Stelle – ich konnte da nichts machen.»

Werbung

Werbung

Die Gesamtbilanz des Mugello-GP aus Sicht von Acosta fällt durchwachsen aus: «Die Aufholjagd war gut, aber die Leistung ist noch immer schwach. Wir müssen verstehen, warum wir in dieser Woche so sehr kämpfen mussten.» In der WM-Tabelle bleibt Acosta mit 103 Punkten vor Runde 8 in Ungarn auf dem vierten Rang.