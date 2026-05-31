Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Martin (2.) über Mugello-Sieger Bezzecchi: «Eine Inspiration für uns»

Mit Rang 2 komplettierte Jorge Martin am Sonntag in Mugello den nächsten phänomenalen Aprilia-Doppelsieg und sprach danach über seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi und den kurzen Gedanken an den Sieg.

MotoGP

Martin (l.) und Bezzecchi in Mugello auf dem Podium
Martin (l.) und Bezzecchi in Mugello auf dem Podium
Foto: Gold & Goose
Martin (l.) und Bezzecchi in Mugello auf dem Podium
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jorge Martin sorgte nach vielen Rückschlägen am Sonntag in Mugello für einen Aprilia-Doppelerfolg. Der 28-jährige Spanier kam 3,5 Sekunden hinter Sieger Marco Bezzecchi (27) über die Ziellinie. Martin wirkte in einer Phase des Rennens sogar, als könnte er das Duo Bezzecchi und Pecco Bagnaia attackieren. Später, als Bagnaia seinen Reifen verkocht hatte, schnappte Martin dann relativ locker zu und holte sich Position 2.

Werbung

Werbung

Martin: Bezzecchi als Inspiration

In der italienischen Jubeltraube um Bezzecchi und Bagnaia wirkte Martin im Parc Ferme fast ein wenig verloren. «Ich bin sehr glücklich, das Team hat wirklich toll gearbeitet», stellte Martin fest, nachdem er dem übermächtigen Bezzecchi im Parc Ferme gratuliert hatte. «Ich hatte ein paar Probleme, muss Aprilia aber sehr dankbar sein. Marco war enorm stark, ich muss ihm gratulieren. Für ihn ist es sicher ganz besonders, hier zu siegen. Aber es kann für uns auch eine Inspiration sein. Ich hoffe, das wird mir auch in Spanien gelingen.» Also bei seinem eigenen Heimrennen.

Martin: «Ich bin happy. Wir haben einen guten Schritt am Samstag gemacht. Es gibt noch Stellschrauben, an denen wir drehen müssen – Marco ist schneller als wir. Es war hier noch nicht die perfekte Kombination, ich hatte in einigen Passagen Problemen. Als ich an Pecco vorbei war, dachte ich einen Moment lang daran, an Marco ranzukommen. Aber er hatte einfach einen Gang mehr.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Dann grübelte Martin: «Ich habe vielleicht auch ein wenig zu viel gemanagt. Marco ist im Attacke-Modus und es geht fast immer auf für ihn. Ich hatte auch physische Probleme am Ende – zu Beginn des Rennens auch. Marco ist aber auch meine Inspiration – ich werde aber auch weiter immer versuchen, meinen Teamkollegen zu besiegen. Ich fokussiere mich jetzt schon auf das Rennen am Balaton.»

«Pecco war wirklich stark, Gratulation», stellte Martin, der am Freitag einen neuen Speed-Rekord aufstellte, ebenfalls fest. Bezzecchi und Martin sagten dann noch beide: «Pecco, haben sie dir Zucker in den Tank reingetan? Das Ding lief ja mega!» Hinsichtlich der nächsten Aufgaben sagt Martin: «Erfahrung hilft immer. Stürze sind aber in unserem Sport unvorhersehbar – aber ich werde versuchen, alles unter Kontrolle zu haben.» In Barcelona vor zwei Wochen stürzte Martin mehrfach.

Bei Aprilia sorgte das Ergebnis von Mugello für grenzenlosen Jubel. Der sonst eher toughe Aprilia-Rennchef Massimo Rivola vergoss bereits gleich direkt nach der Zielflagge in der Box Tränen der Rührung. «Zu Beginn hat Marco versucht, die Bedingungen und die Reifen zu verstehen. Dann hat er gespürt, dass es funktioniert. Auch Gratulation an Jorge für sein tolles Rennen», jubelte Aprilia-Teammanager Paolo Bonora.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM