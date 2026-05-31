Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marco Bezzecchi (Aprilia/1.): «Habe davon geträumt, seit ich ein Kind war»

Marco Bezzecchi siegt im Italien-GP in Mugello. Der WM-Leader baut seine Führung mit einem Triumph vor seinem jubelnden Heimpublikum aus. Für den Italiener geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.

MotoGP

Überglücklich: Marco Bezzecchi siegte in Mugello
Überglücklich: Marco Bezzecchi siegte in Mugello
Foto: Gold & Goose
Überglücklich: Marco Bezzecchi siegte in Mugello
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Italienische Feiertage in Mugello! Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi hat von der Pole-Position den Italien-GP gewonnen. Bedeutet also: Ein Italiener siegt in Italien auf einem italienischen Motorrad. Besser hätte es für die Heim-Fans am Autodromo Internazionale del Mugello wohl nicht laufen können. Ach und: WM-Leader ist Bezzecchi natürlich weiterhin, hat nun 17 Punkte Vorsprung vor Jorge Martin.

Werbung

Werbung

Dazu machten noch Bezzecchis Werkskollege Jorge Martin und der Italiener Francesco «Pecco» Bagnaia auf seiner Ducati das Podium komplett. Italienische Festtage, bei denen auch der aktuelle WM-Leader Kimi Antonelli als Besucher und Bezzecchi-Fan vorbeischaute. Für «Bezz» ist es sein erster Sieg im Italien-GP – und auch für seinen Hersteller Aprilia.

Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello!
Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello!
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello!
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Für Bezzecchi ist das auch ein persönlicher und emotionaler Erfolg. Die Rennstrecke in Mugello besuchte er als Kind – nun siegte er hier als MotoGP-Pilot und WM-Leader! Bezzecchi: «Es fühlt sich unglaublich an. Ich habe davon geträumt, seit ich ein Kind war. Diesen Traum zu verwirklichen, ist großartig.»

Werbung

Werbung

Bezzecchi emotional nach seinem Mugello-Sieg

Dann wurde Bezzecchi richtig emotional, bat darum, im eigentlich englischsprachigen Parc-Fermé-Interview Italienisch zu sprechen. Er wendete sich an die Fans: «Mugello, danke von ganzem Herzen. Heute haben wir alles gegeben, wir hatten viel Spaß. Danke an euch alle, Leute, ihr seid fantastisch. Ein Kuss an alle.»

Zusammen mit seinen beiden Fahrern war dann auch noch Aprilia-Rennchef Massimo Rivola auf dem Podium, repräsentierte den italienischen Hersteller. Vor dem Wochenende hatte Bezzecchi noch gesagt: «Letzte Saison hatten wir in Mugello ein ordentliches Rennwochenende. Aber: Dieses Jahr lässt sich nicht damit vergleichen.» Es zeigte sich: doch!

Im Qualifying am Samstag hatte sich Bezzecchi den ersten Startplatz gesichert. Im Sprint macht er dann gleich nach dem Start einen Fehler, verlor dadurch einige Positionen. Raul Fernandez auf seiner Trackhouse-Aprilia siegte. Doch schon am Sonntagmorgen im Warm-up zeigte Bezzecchi, dass er wieder in Top-Form ist. Im Rennen verlor er die Führung zwischenzeitlich an Pecco Bagnaia, kämpfte sich aber wieder nach vorne – und zum Sieg!

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

Top-10 in Mugello

  1. Bezzecchi, Aprilia

  2. Martin, Aprilia

  3. Bagnaia, Ducati

  4. Ogura, Aprilia

  5. Di Giannantonio, Ducati

  6. Acosta, KTM

  7. Marquez, Ducati

  8. Fernandez, Aprilia

  9. Aldeguer, Ducati

  10. Moreira, Honda

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM