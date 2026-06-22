MotoGP-Test am Montag in Brünn: Unterschiedliche Grundsatzentscheidungen

Nach dem Grand Prix von Tschechien steht am heutigen Montag ein weiterer wichtiger Test für die kommende 850er-Ära auf dem Programm. Die insgesamt zehn Maschinen von Aprilia, Ducati, Honda, KTM und Yamaha werden mit beschnittener Aerodynamik unterwegs sein, dazu ohne höhenverstellbares Fahrwerk und mit Pirelli-Reifen.

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Der Test wird privat von Pirelli unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgerichtet, Berichterstatter oder Fotografen sind keine erlaubt. Die Hersteller wurden gebeten jeweils zwei Motorräder zu stellen. Als es um die Festlegung der Piloten ging, erlebten wir sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Aprilia, Ducati und Yamaha beschlossen nur solche fahren zu lassen, die auch nächstes Jahr auf ihren Motorrädern sitzen.

Aprilia lässt neben WM-Leader Marco Bezzecchi den Spanier Raul Fernandez testen, was ein weiteres starkes Indiz dafür ist, dass Trackhouse mit ihm weitermacht . Ducati rückt mit Weltmeister Marc Marquez und Gresini-Ass Fermin Aldeguer aus. Aus dem diesjährigen Yamaha-Quartett bleibt für 2027 nur Toprak Razgatlioglu übrig, der Türke wird von Testfahrer Augusto Fernandez unterstützt.

Honda und KTM mit anderer Strategie

Ganz anders KTM: Rennchef Pit Beirer möchte den Schnellsten auf der RC16 sitzen haben , um deren Potenzial bestmöglich einschätzen zu können. Der ehemalige Motocross-Vizeweltmeister lässt sich nicht dadurch stören, dass Pedro Acosta 2027 und 2028 für das Ducati-Werksteam antreten wird. Das zweite Motorrad werden sich die Testfahrer Dani Pedrosa und Pol Espargaro teilen, um möglichst viele Eindrücke zu sammeln.

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Honda beschreitet einen ähnlichen Weg und lässt Ex-Weltmeister Joan Mir sowie Luca Marini testen , die 2027 beide nicht mehr bei den Japanern sind. Weil Johann Zarco weiterhin verletzt ist und für unbestimmte Zeit ausfällt, und der schnelle Rookie Diogo Moreira über kaum Erfahrung mit MotoGP-Bikes verfügt, schluckt auch HRC die bittere Pille, dass Mir und Marini mögliche Erkenntnisse zur Konkurrenz mitnehmen.

Teilnehmer Pirelli-Test in Brünn (22. Juni):