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Emerson Fittipaldi: WM-Duell der Mercedes-Stars noch lange nicht vorbei

Der WM-Rückstand von George Russell auf Kimi Antonelli fällt mit 59 Punkten stattlich aus. Dennoch ist sich Emerson Fittipaldi sicher: Der WM-Fight des Mercedes-Duos wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Formel 1

Fittipaldi sagt voraus: Das Mercedes-WM-Duell wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen
Fittipaldi sagt voraus: Das Mercedes-WM-Duell wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen
Foto: Batchelor / XPB Images
Fittipaldi sagt voraus: Das Mercedes-WM-Duell wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Zahlen zeichnen ein klares Bild: In diesem Jahr hat Kimi Antonelli alle seiner bisherigen GP-Triumphe gefeiert, fünf davon in Folge. Der Teenager aus Bologna stand nur zwei Mal nicht auf dem Podest – und das unverschuldet: Sowohl in Spanien als auch in Grossbritannien sorgte die Technik dafür, dass er ausserhalb der Punkteränge ins Ziel kam.

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Sein Mercedes-Stallgefährte George Russell hat hingegen erst zwei GP-Siege erobert. Er beendete sechs der elf bisherigen GP ausserhalb der Top-3, wie Antonelli wurde auch er mehr als einmal von der Technik eingebremst. In der WM-Tabelle belegt er den dritten Platz hinter dem Spitzenreiter aus den eigenen Reihen und seinem früheren Teamkollegen Lewis Hamilton, der im Ferrari zu alter Stärke zurückgefunden hat. 59 Punkte trennen Russell von Leader Antonelli.

George Russell unter Druck

Dennoch ist sich GP-Legende Emerson Fittipaldi sicher, dass sich die Fans auf einen engen WM-Fight der beiden Sternfahrer freuen dürfen. Er sagt in der Legenden-Runde auf «Formula1.com»: «Für den Sport ist es gut, einen Neuen dabei zu haben. Er ist erst 19 und kann den WM-Titel gewinnen. Er setzt George Russell enorm unter Druck, und George hat wiederum gezeigt, dass er stark ist. Wenn George diesen Druck positiv aufnimmt, wie er es schon oft bewiesen hat, wird es meiner Meinung nach für die Fans sehr spannend. Der Rest der WM wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden.»

Im Artikel erwähnt

Für Leader Antonelli und dessen Familie findet der zweifache Weltmeister viele nette Worte: «„Kimi leistet fantastische Arbeit und stellt sein Potenzial unter Beweis. Ich kenne ihn schon seit seiner Kart-Zeit vor vielen, vielen Jahren. Ich kenne Marco, seinen Vater, sehr gut, und ich kenne die Familie gut. Marco hat sogar meinen Sohn Emmo in der Formel 4 trainiert. Es ist eine grossartige italienische Familie aus Bologna – nette Leute, echte Racer.»

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1:22,415

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Scuderia Ferrari HP

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+23,840

1:22,000

12

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Scuderia Ferrari HP

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44

70

+24,540

1:22,300

10

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6

70

+55,488

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8

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George Russell

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70

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6

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