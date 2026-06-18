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Marc Marquez: «Mein Arm funktioniert nicht mehr so wie letztes Jahr!»

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez sprach am Donnerstag in Brünn über seine Siegchancen an diesem Wochenende. Was dem Ducati-Werksfahrer derzeit noch am meisten zu schaffen macht.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

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Mit seinem Doppelsieg in Ungarn hat sich Champion Marc Marquez im Titelkampf wieder in Stellung gebracht. Auf dem Balaton Park Circuit zeigte der Ducati-Werksfahrer eine beeindruckende Leistung. Nach der neuerlichen Verletzungsmisere und nur ein Rennwochenende nach seinem Comeback in Mugello sorgte MM93 für staunende Gesichter. Zudem konnte er in Ungarn seinen 100. GP-Sieg in der Motorrad-WM feiern, zugleich war es der 100. Grand-Prix-Sieg für Ducati in der Königsklasse. In der WM-Tabelle kam Marc Marquez bis auf 72 Punkte an WM-Leader Marco Bezzecchi heran.

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Marquez meinte in Ungarn, dass ihm die enge Piste mit den vielen Linkskurven geholfen habe, seine Energie gut einzuteilen und stark zu sein. An diesem Wochenende geht es in Brünn weiter – die schnelle und flüssige Strecke ähnelt mehr dem Mugello Circuit, wo Marquez noch mehr Probleme hatte. Erwartet er, dass er an diesem Wochenende dennoch stärker ist als in Mugello?

«Ich möchte natürlich besser sein als in Mugello. Unser Ziel ist es, jeden Tag besser zu verstehen, wo wir stehen.» Der 33-Jährige hatte in den letzten zwei Wochen Zeit, um sich weiter zu erholen. Konnte er körperlich einen weiteren Schritt nach vorne machen? «Ich bin den Prozess weitergegangen. Ich konnte beim Training einige Schritte machen. Ich hoffe, dass es sich auf dem Motorrad auch so anfühlt. Was ich bereits in Mugello, aber speziell in Balaton gemerkt habe, ist, dass mein Arm nicht mehr so funktioniert wie letztes Jahr. Ich muss mich jetzt an diese Situation anpassen – es ist ein gemeinsamer Prozess mit den Physiotherapeuten und den Ärzten. Von diesem Punkt an müssen wir die Entwicklung weiterführen.»

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Bei der MotoGP-Rückkehr auf das Automotodrom Brno im letzten Jahr konnte Marquez beide Rennen gewinnen. Insgesamt erzielte der neunfache Champion in Brünn vier Grand-Prix-Siege in der MotoGP. Weshalb liegt ihm die Strecke so gut? «Ich weiß es nicht», schmunzelte Marquez. «Auf dem Papier zählt sie nicht zu meinen stärksten Strecken, aber ich fühle mich dennoch okay hier. Vielleicht ist es dieses Mal aber nicht mein Jahr. Ich muss zuerst meine körperliche Verfassung in Ordnung bringen – und wenn ich mich gut fühle, ist der Speed immer da.»

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In den ersten Rennen der Saison hatte Marc Marquez insbesondere zu Beginn Probleme. Er verlor oft Positionen, weil sein Körper noch nicht in Schwung war. Merkt er nach der Schulteroperation, dass er diesbezüglich einen Schritt nach vorn machen konnte? In Ungarn war der Ducati-Werksfahrer nämlich von Beginn an stark. «Ich fühle mich jetzt besser. Das Problem zu Beginn der ersten Saisonrennen war, dass ich nie wusste, wann mein Arm außer Kontrolle geriet», schilderte er die Problematik. «Es war für mich schwer einzuschätzen, wie ich fahren muss. In Ungarn war das Positive, dass ich im Sprintrennen meinen Speed fahren konnte. Im Hauptrennen war ich mit dem Medium-Reifen ruhiger unterwegs und ich konnte mich gut aufwärmen. Ich kann jetzt von Beginn an schnell sein, aber ich muss meine Ausdauer verbessern.»

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