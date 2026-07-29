Formel E-Testfahrerin Sophia Flörsch startet im ADAC Opel GSE Rally Cup

Damit verbindet die 25-jährige Test- und Entwicklungsfahrerin ihr Opel-Engagement in der Stromer-Monoposto-Weltmeisterschaft mit dem elektrischen Rallyesport, den die Marke mitbegründet hat und seit Jahren erfolgreich prägt.

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Der Ausflug stellt für die 25-Jährige ein motorsportliches Abenteuer dar. Auf der einen Seite in der Formel E die Aufgabenstellung mit intensiver Simulatorarbeit und Entwicklungsarbeit auf höchsten WM-Niveau und nun neu diametral umgekehrt Rallyesportaktion mit Beifahrer, Aufschrieb und vollem Einsatz auf unterschiedlichem Terrain.

Sophia Flörsch bei Testfahrten im neuen Arbeitsgerät Foto: Stellantis Sophia Flörsch bei Testfahrten im neuen Arbeitsgerät © Stellantis

«Ich habe schon immer gern neue Challenges angenommen – genau das macht diesen Einsatz für mich so spannend», erläutert Sophia Flörsch.

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«Den Rallyesport habe ich schon lange verfolgt, aber selbst zu fahren, ist noch einmal etwas völlig anderes: Du musst deiner Co-Pilotin zu 100 Prozent vertrauen, dich an das Limit herantasten und mit absoluter Präzision fahren - denn Auslaufzonen wie auf der Rundstrecke gibt es hier nicht. Dass ich einen Mokka GSE als Dienstwagen fahre, macht die Sache natürlich noch cooler - die sportlichen Gene sind auf der Straße schon klar zu erkennen, und jetzt darf ich erleben, was sein Rallye-Pendant wirklich kann».

Damit der Start mit dem elektrifzierten Mokka GSE Rally erfolgreich werden kann, hat sich Flörsch gezielt und intensiv für den Wettbewerbseinsatz vorbereitet. Gemeinsam mit ihrer Beifahrerin Nina Spitaler absolvierte sie ein dreitägiges Training, das weit über die reine Fahrpraxis mit vielen Kilometern im 207 kW (281 PS) starken Auto mit Intensiver Arbeit am Aufschrieb, dem Erlernen theoretischer Grundlagen sowie das gemeinsame Einspielen als Duo. Die 29 Jahre alte Nina Spitaler aus Niederösterreich agiert sehr erfolgreich als Rallye-Copilotin und ist selbst als Fahrerin im Rallyecross-Sport aktiv.

Rallye-Debütantin Sophia Flörsch und Co-Pilotin Nina Spitaler Foto: Stellantis Rallye-Debütantin Sophia Flörsch und Co-Pilotin Nina Spitaler © Stellantis

Als Coach fungierte auf dem Gelände des ehemaligen Rallye-Weltmeisters Manfred Stohl in Österreich die deutsche Rallye-Hoffnung Claire Schönborn. Die Hunsrückerin fährt in 2026 für die Marke mit dem Blitz in einem Doppelprogramm: In der Junior-Europameisterschaft, wie zuletzt am vergangenen Wochenende mit einem Top Ten-Ergebenis beim EM-Lauf in Polen steuert die 26-Jährige einen Corsa Rally4 des ADAC Opel Rally Junior Teams. Im ADAC Opel GSE Rally Cup pilotiert sie einen Mokka GSE Rally.

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«Die Zusammenarbeit mit Claire und Nina war eine unglaubliche Erfahrung», wertet die Sophia Flörsch positiv.

Coach Claire Schönborn: Am letzten Wochenende in Polen erfolgreich Foto: rk-media Coach Claire Schönborn: Am letzten Wochenende in Polen erfolgreich © rk-media

«Wir alle sind hier, um zu zeigen, dass elektrischer Motorsport Spaß macht und dynamisch ist. Er soll auch die nächste Generation von Rennfahrern und insbesondere Frauen im Motorsport begeistern. Zukunftsgerichteter Motorsport ist nicht nur elektrisch, sondern auch diverser. Gemeinsam können wir viel erreichen», sagt die Münchnerin.

Flörsch bekennt: «Ich bin ohne starre Erwartungen an die Aufgabe mit dem Rallyeprojekt herangegangen, will dazulernen, sauber ins Ziel kommen und dabei natürlich ein gutes Ergebnis holen».

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Beim vierten Lauf des ADAC-Opel Rally-Cups im Rahmen der ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um Illingen werden 15 Teams mit Top-Talenten aus ganz Europa erstmals sich im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen Rallye-Meisterschaft messen. Insgesamt 14 Wertungsprüfungen werden ausgefahren, inklusive einer 20 Kilometer langen Sprintprüfung.