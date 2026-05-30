Deal für den Sommer: MotoGP verkauft englische Audio-Rechte an talkSPORT

Die MotoGP-WM hat direkt vor dem Rennwochenende in Mugello den Verkauf von digitalen Audio-Rechten kommuniziert. Konkret geht es um den britischen Audio-Streamer-Portal talkSPORT. Dort setzt man im Moment hauptsächlich auf typische britische Sportarten wie Fußball und Boxen – jetzt kommt die MotoGP-WM hinzu.

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Spannend ist auch der Zeitraum: Es geht nicht um eine volle Saison, sondern um einen «MotoGP-Sommer» mit sechs Klassikern von Mugello bis Silverstone Ende August. Enthalten sind somit auch die Grands Prix von Ungarn, Tschechien, Niederlande und Deutschland. Angeboten wird die MotoGP bei talkSPORT2. Der Streamer talkSPORT will mit der MotoGP-WM sein weitreichendes Sommer-Angebot rund um die Fußball-WM ab Mitte Juni erweitern, mögliche Synergien erschließen und wenn möglich weitere Fußball-Fans zur Zweirad-Königsklasse lotsen.

Bei talkSPORT soll es im Sommer jedes Spiel der Fußball-WM live geben. Das Portal ist neben der Fußball-WM auch der offizielle Audio-Partner der englischen Fußball Premier League. TalkSport wird im Fall der MotoGP-WM jedoch vorerst keinen eigenen Kommentar der Rennen anbieten, sondern setzt dort auf Bewährtes und übernimmt einfach die Audio-Spur des britischen MotoGP-Pay-TV-Senders TNT. Dort sind als Experten ehemalige Top-Kaliber wie Neil Hodgson, Sylvain Guintoli und Michael Laverty engagiert.

Fakt ist: Audio-Live-Berichterstattung ist immer noch ein beliebtes Medium und hat durch die digitale Verbreitung vieler Radiosender weiter an Gewicht gewonnen. Auch deutsche Radio-Regionalsender wie der BR oder HR aus dem Verbund von ARD/ZDF bieten per Stream durchgehenden Live-Kommentar der Bundesligaspiele im Fußball an. Dazu haben Vereine wie der HSV eigene digitale Radio-Plattformen, um die Matches ihres Teams den Fans live und ohne lästige Unterbrechungen anbieten zu können.

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