MotoGP, Q1: Raul Fernandez (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM) im Q2

Den direkten Einzug ins Q2 hatten am Freitagnachmittag in Mugello Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Alex Rins und Diogo Moreira geschafft.

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Im Q1 am Samstag ging es um die letzten beiden Q2-Plätze. Die Anwärter waren Ai Ogura, Raul Fernandez, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu, Fabio Quartararo, Luca Marini, Joan Mir, Michele Pirro, Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Vinales und Cal Cruchlow.

Zuerst fand am Vormittag aber das FP2 statt. In der 30-minütigen Session hatte erneut Di Giannantonio die Nase vorn. Für die Sensation sorgte aber Jorge Martin: der Aprilia-Pilot stellte mit 368,6 km/h einen MotoGP-Top-Speed-Rekord auf. Technikdirektor Fabiano Sterlacchini betonte, dass dieser Rekord eines der Ziele von Aprilia für dieses Wochenende war. Er hat nicht ausgeschlossen, dass in diesem Jahr 370 km/h möglich seien.

Um 10.50 Uhr war die Zeitenjagd im 15-minütigen Q1 eröffnet. Die Lufttemperatur über dem Mugello Circuit betrug 25 Grad Celsius.

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Pedro Acosta Foto: Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose

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Für die erste Bestzeit sorgte Raul Fernandez mit 1:44,834 min. Auf Rang 2 landete Teamkollege Ogura. Eine Runde später übernahm Acosta mit 1:44,765 min in die Führung – es war bislang die schnellste Runde an diesem Wochenende.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Pedro Acosta, Raul Fernandez, Ai Ogura, Joan Mir und Luca Marini.

Sechs Minuten vor dem Ende der Session wurde die finale Zeitenjagd gestartet. Zunächst preschte Fernandez mit 1:44,538 min an die Spitze. Die anderen Fahrer bissen sich danach an der Zeit des Spaniers die Zähne aus.

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Den Einzug ins Q2 schafften somit Raul Fernandez und Pedro Acosta. Ai Ogura wurde Dritter und muss von Startplatz 13 in die Rennen gehen.