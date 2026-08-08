Ab 17 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Silverstone live zu sehen ist
Am Samstag findet auf dem Silverstone Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 12.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 14.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 19.45 Uhr und um 2.30 Uhr in der Nacht folgt jeweils eine Wiederholung des Sprintrennens. Um 3.10 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings. Am Sonntag überträgt LA2 ab 12.10 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. Ab 0.30 Uhr werden Wiederholungen aller Rennen (Moto2, MotoGP und Moto3) gezeigt.
RTS2 zeigt am Samstag um 18.05 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Grand Prix von Großbritannien 2026 (MESZ):
Samstag, 8. August:
10.40 – 11.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
11.25 – 11.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
12.10 – 12.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
12.50 – 13.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
13.15 – 13.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
14.10 – 14.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying
14.45 – 15.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
15.10 – 15.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
15.40 – 15.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
16.05 – 16.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
17.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)
18.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (7 Runden)
Sonntag, 9. August:
10.40 – 10.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)
15.30 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)
17.00 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)
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