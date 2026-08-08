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Tulovics Assen-Start wackelt, Balance of Perfomance kappt 500 Umdrehungen

Nach seinem Doppelsieg vergangenen Woche bei der Euro Moto Oschersleben bekam das Team Triple M Ducati Frankfurt Post vom Promoter. Die Ducati V4R wird eingebremst.

Euro Moto Superbike

Die Ducati-Mannschaft steckt in Schwierigkeiten
Die Ducati-Mannschaft steckt in Schwierigkeiten
Foto: Tulovic/Facebook
Die Ducati-Mannschaft steckt in Schwierigkeiten
© Tulovic/Facebook

Im Artikel erwähnt

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Am Freitag landete im Büro von Matthias Moser, Besitzer des Teams Triple M Ducati Frankfurt, das neueste Euro Moto Bulletin in Sachen Technik. Nach der in diesem Jahr neu sortierten Balance of Performance wurde nach dem erneuten Doppelsieg In Oschersleben die erste Reduzierung fällig. Gewertet wird dabei ausschließlich nur das Motorrad des jeweils besten Piloten eines Herstellers.

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Lukas Tulovic ist aktuell auf einem Höhenflug und hat bis auf das erste Rennen in Brünn, wo ein defektes Federbein Ärger gemacht hatte, eine saubere Erfolgsbilanz. Die Meldung mit der Drehzahlbegrenzung um 500 kam jetzt allerdings ein wenig knapp, gerade mal eine Woche, bevor er beim nächsten Euro Moto Lauf in Assen zum ersten Training ausrücken muss.

Suche in Italien

Seit dem ist bei Moser und seinem Team Feuer unterm Dach. Denn mal eben ein Knöpfchen drücken und 500 Umdrehungen wegknipsen geht nicht. «Wir wissen nicht, ob wir das bis Assen hinkriegen», gibt er freimütig zu. «Mit dem neuen Motorrad gibt es keinerlei Erfahrung in Sachen Drehzahlbegrenzung. Und durchführen kann das nur jemand direkt von Ducati.» Und damit wird das Problem noch um eine Nummer größer.

Im Artikel erwähnt

Denn im August passiert in Italien genau nichts. Ein Land hat Ferien. Da auch in der Superbike-WM große Sommerpause ist, hat auch die Zentrale in Ducati den Laden dicht gemacht. In Frankfurt telefoniert man sich nun die Finger wund, um irgendjemand aufzutreiben, der das Problem löst.

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«Mit unserer Vorjahres-Elektronik hätten wir das noch hinbekommen», erklärt Moser. «Aber mit dem neuen Model V4R fahren wir auch die hauseigene Ducati-Elektronik. Und die Kürzung der Drehzahl kann auch nur von Ducati vorgenommen werden.» Erschwerend kommt hinzu, dass der Team-Truck mit den Motorrädern bereits in Assen steht, wo es in der kommenden Woche mit der Euro Moto weitergeht.

«Natürlich stellt sich da auch mir die Frage nach der Fairness», überlegt Moser. «Denn wenn es dumm läuft, stehen in Assen dann noch 12 Mann am Start. Mit Lukas Tulovic sitzt meiner Meinung nach der beste Fahrer auf dem besten Motorrad. Der wird nun bestraft.» Würden zumindest zwei Fahrer eines Herstellers gewertet, hätte Ducati eher kein Problem, da Teamkollege Lorenzo Zanetti aktuell nicht seine beste Saison fährt. «BMW war in den letzten Jahren sieben Mal Meister», erinnert Moser. «Da wurde nie diskutiert, wie man die einbremsen kann. Ausserdem finde ich die Kurzfristigkeit bedenklich. Aktuell wissen wir nicht, wie und ob wir das für Assen hinkriegen.»

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