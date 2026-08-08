Schlechte Noten für Valtteri Bottas: Motivation wird in Frage gestellt

Dass die Saison 2026 schwierig werden würde, war sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio «Checo» Pérez bewusst. Denn vom neuen Brötchengeber Cadillac konnten die beiden Routiniers keine grossen Erfolge erwarten, schliesslich ist der US-Rennstall der grosse Neuling im Formel-1-Feld. Die Ergebnisse fielen erwartungsgemäss bescheiden aus.

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Nach den ersten elf WM-Runden belegen Bottas und Pérez die letzten beiden Plätze in der WM-Wertung. Zusammen mit Aston Martin-Pilot Lance Stroll bilden sie das Trio jener Fahrer, die in diesem Jahr noch keinen Punkt holen konnten. Bottas kam nur in sechs der elf Grands Prix, die in dieser Saison bisher stattgefunden haben, ins Ziel, Pérez sah die Zielflagge immerhin sieben Mal. Der Mexikaner ist dennoch das Schlusslicht der WM-Tabelle.

Dennoch bekommt der frühere Red Bull Racing-Star von Günther Steiner eine bessere Note für die diesjährigen Auftritte. Der frühere Haas-Teamchef sagt im «The Red Flags»-Podcast über den Rennfahrer aus Guadalajara: «Er bekommt eine C-Wertung, denn er gibt sich Mühe, und wenn das Auto nicht schlappmacht, dann ist es langsam. Da kann er ja nicht viel ausrichten.»

Keine einfache Aufgabe für das Cadillac-Duo

«Man muss also die Mühe beurteilen, die sich die Fahrer geben, denn in einer solchen Situation ist man schnell mal frustriert und tut gar nichts mehr. Hut ab vor Checo, und ein bisschen auch vor Valtteri, denn sie geben weiter Gas, und das ist angesichts der Mittel, die sie haben, nicht einfach», fährt der Südtiroler fort.

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Die Leistung von Bottas bewertet Steiner dennoch schlechter. «Ich denke, ihm muss man eine D-Wertung geben, Pérez ist aktuell einfach besser als er. So wie es aussieht, hat Valtteri das, was Pérez versucht, schon aufgegeben», sagt er, und prophezeit: «Sollte Cadillac einen Fahrer austauschen müssen, wird es meiner Meinung nach Valtteri treffen. Seine Ergebnisse sind nicht so gut. Ich glaube, er hat etwas anderes erwartet.»

Beim jüngsten Kräftemessen der Saison auf dem Hungaroring sah keiner der beiden Cadillac-Piloten die Zielflagge. Bottas fiel mit brennenden bremsen in Runde 14 aus, Pérez schaffte 48 der 70 Rennrunden.