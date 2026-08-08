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Johansson: Was Ferrari-Star Lewis Hamilton mit Max Verstappen verbindet

Lewis Hamilton hat in Barcelona seinen ersten GP-Sieg in Rot gefeiert. GP-Veteran Stefan Johansson sagt: Nicht viele hätten das geschafft. Er erklärt, was den Briten mit Max Verstappen verbindet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton feierte in Barcelona den langersehnten ersten GP-Sieg in Rot
Lewis Hamilton feierte in Barcelona den langersehnten ersten GP-Sieg in Rot
Foto: Patching / XPB Images
Lewis Hamilton feierte in Barcelona den langersehnten ersten GP-Sieg in Rot
© Patching / XPB Images

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Die Erleichterung stand Lewis Hamilton ins Gesicht geschrieben, als er nach dem GP in Barcelona vom höchsten Podesttreppchen strahlte. Der siebenfache Champion hatte erreicht, was er so lange nicht geschafft hatte – er feierte seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari, nachdem er im vorangegangenen Jahr in der ersten gemeinsamen Saison noch mit dem Sprint-Sieg in China hatte Vorlieb nehmen müssen.

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Der 106. GP-Triumph des Rekord-Siegers der Königsklasse kam auf eine ganz bestimmte Art zustande, sagt Stefan Johansson. Der frühere GP-Pilot, der zwischen 1980 und 1991 insgesamt 79 GP-Starts absolviert und zwölf Podestplätze errungen hat, sagte im Rahmen der Experten-Runde auf «Formula1.com»: «Ich denke, der Sieg in Barcelona war ein klassischer Hamilton-Triumph.»

«Er hatte schon im Training eine Vorahnung vom Sieg, er wusste, dass er es vielleicht schaffen könnte, er hatte den Plan schon lange vor dem Rennen ausgearbeitet und hat ihn dann einfach perfekt umgesetzt – und genau das war der entscheidende Erfolgsfaktor», führte der Schwede aus.

Kennzeichen eines Champions

«Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass viele Fahrer dieses Rennen unter diesen Umständen gewonnen hätten, aber er wusste genau, was er tun musste, und hat es umgesetzt», ist sich der 69-Jährige sicher. Das erinnert Johansson an einen weiteren Ausnahmekönner im Feld: «Das ist das Kennzeichen eines Champions. Das sind die Leute, die eine zweiprozentige Chance nutzen und daraus etwas machen können. Genau wie Max Verstappen.»

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Hamilton verabschiedete sich als WM-Zweiter in die Sommerpause, sein Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli aus dem Mercedes-Team beträgt 50 Punkte. Verstappen hat in diesem Jahr bisher keinen GP-Sieg erringen können. Der Red Bull Racing-Star stand vier Mal auf dem Podest und belegt derzeit den sechsten Platz in der Fahrer-Wertung. Sein Rückstand fällt mit 110 WM-Zählern deutlich grösser aus.

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