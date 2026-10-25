Phillip Island-Wetterchaos: MotoGP-Rennen wird vorgezogen, Absage möglich

Statt wie geplant, um kurz vor 10 Uhr Ortszeit das Warm-up der MotoGP freizugeben, blieben auf der Rennstrecke alle Ampeln rot geschaltet. Wesentlicher Grund: starker Nebel, der auch einen möglichen Einsatz des Rettungshubschraubers unmöglich macht. Nach gut zweistündigem Warten wurde die Session der Königsklasse gestrichen.

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Aufgrund der weiter unklaren Verhältnisse konnte der Zeitplan für die geplanten drei GP-Rennen bislang nicht neu geschrieben werden. Sicher ist aber bereits, mit der ursprünglichen Dramaturgie wird er nichts mehr zu tun haben. Sollten die Bedingungen die Austragung des Australien-GP zulassen, dann wird das Rennen der MotoGP als erstes stattfinden. Die Absage der Moto3 ist zu befürchten.

Vor 15 Uhr Ortszeit – 5 Uhr morgens in Mitteleuropa wird sich auf der Rennstrecke kein Rad drehen. Laut den Offiziellen der MotoGP wird um 14 Uhr (04.00 MESZ) das nächste Update kommuniziert.

Auch das gehört zu den Routinen auf Phillip Island – warten.

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