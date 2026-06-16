Das Letzte seiner Art: Flugplatzrennen Walldürrn mit den Odenwald Klassik

Früher waren Flugplatz-Rennen an der motorsportlichen Tagesordnung. Speyer, Kassel, Aalen Elchingen oder Zweibrücken. Der Streckenverlauf wurde mit Strohballen und Pilonen angezeigt. Inzwischen sind solche Veranstaltungen rar geworden. Doch im Odenwald kann man am kommenden Wochenende fündig werden.

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Es dauert nur noch wenige Tage, bis auf dem Sportflugplatz in Walldürn die Motorradsportler ihre Runden drehen. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juni 2026 findet wieder die Odenwald Klassik, das Flugplatzrennen Walldürn, statt. Als letztes verbliebenes Flugplatzrennen in Deutschland. Mittlerweile genießt die Veranstaltung und die Sause drumherum schon Kultcharakter.

Ein Hauch von Nostalgie, so wie früher, macht den Reiz der Veranstaltung aus. Die direkte Nähe der Besucher zu den Fahrern, die vielen Zuschauer rund um den zwei Kilometer langen Kurs und das bunte Treiben ziehen alljährlich die Fahrer und Teams an. Der Ursprung der Veranstaltung geht indirekt in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Auf den abgesperrten Straßen der Nachbargemeinde Buchen fanden auf dem Odenwaldring die Motorradrennen statt. Der zunehmende Autoverkehr aber setzte dem Rennsport bald ein Ende.

MV-Kollektion unterwegs

55 Jahre nach dem Ende der letzten Veranstaltung fand 2008 die Auferstehung auf dem Flugplatz in Walldürn statt. Auf Betreiben einiger Motorsport-Enthusiasten wurde das Event wieder erweckt. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich die Veranstaltung zum Geheimtipp unter den Motorsportfans. Das hatte besondere Gründe: «Es ist die einzigartige Atmosphäre mit der direkten Nähe zu den Besuchern, weg von der Anonymität der Motodroms», berichten die Fahrer übereinstimmend.

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Besondere Höhepunkte sind die Präsentationsläufe der legendären MV Agusta Werks-Rennmotorräder aus der Kollektion von Bernd Wagner. Weiterhin treffen und präsentieren sich die Piloten der SoS-Klasse, der Sound of Singles, 38 Jahre nach ihrem Debüt. Immer interessant die Auftritte der Superbikes aus vergangenen Jahrzehnten, genauso wie die aktuellen Twins und Supersportklassen. Besonders beliebt bei den Zuschauern, die Seitenwagenklassen

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Weitere Informationen, wie Teilnehmerliste, Zeitplan, etc. werden auf der Homepage aktuell unter www.klassik-motorsport.com veröffentlicht.