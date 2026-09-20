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Spielberg, Warm-up: Bezzecchi vorne, Acosta und Binder mit Crash

Nach einem ereignisreichen Sprint-Samstag bereiten sich die MotoGP auf den Großen Preis von Österreich vor. Schnellster im Warm-up war Marco Bezzecchi. Wieder ein grober Fehler von Pedro Acosta.

MotoGP

Marco Bezzecchi: Schnellster im Warm-up zum Österreich-GP
Marco Bezzecchi: Schnellster im Warm-up zum Österreich-GP
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi: Schnellster im Warm-up zum Österreich-GP
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Erst kurz vor dem Beginn des 10-minütigen Warm-ups hatte sich der kalte Dunst über dem Red Bull Ring verzogen. Die Bedingungen waren nicht unkritisch mit Asphalttemperaturen bei nur 15 Grad. Alle 22 Piloten gingen auf den Kurs.

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Wie befürchtet wurden schnell gelbe Flaggen geschwenkt. Brad Binder, der im Sprint als einziger KTM-Pilot Punkte geholt hatte, flog in der ersten fliegenden Runde per Highsider von der RC16. Binder kam ohne schwere Blessuren davon, doch das Motorrad wurde nachhaltig beschädigt.

Unbeeindruckt zeigte sich Pedro Acosta. Der tragische Held des Samstags fuhr mit 1:30,7 min die schnellste Runde. Dann übernahm Marc Marquez, doch als wäre es eine Selbstverständlichkeit, fuhr nur einen Umlauf später wieder Acosta an die Spitze. Mit 1:29,5 min war der Red-Bull-Athlet über eine halbe Sekunde schneller als Marc Marquez.

Im Artikel erwähnt

Im Finale schrieben weitere KTM-Piloten die Warm-up-Schlagzeilen. Pol Espargaro und Enea Bastianini lagen zwischenzeitlich auf 2 und 4. Doch in den letzten Runden der kurzen Session änderte sich die Reihenfolge – denn im Finale hatten auch die Aprilia-Piloten zu ihrem Tempo gefunden.

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Patzte erneut im Warm-up: Pedro Acosta
Patzte erneut im Warm-up: Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Patzte erneut im Warm-up: Pedro Acosta
© Gold and Goose

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Marco Bezzecchi verdrängte Acosta von der Spitze (1:29,337 min), Martin zog auf 4, Rauf Fernandez (Trackhouse) auf Rang 6. In der letzten Minute setzte sich das Acosta-Drama fort. Pedro Acosta, der den Sprint-Sieg mit einem Fehler im Kies verloren hatte, feuerte die RC16 wieder weg. Acosta verlor die Kontrolle über das Bike in der schnellen Jochen-Rindt-Kurve. Acosta blieb unversehrt, aber damit waren beide Bikes von Red Bull KTM Factory Racing wenigen Stunden vor dem GP-Start kaputt.

Bezzecchi hielt Platz 1 vor Marc Marquez und Pedro Acosta. Sprint-Sieger Martin landete auf Platz 5 vor Diogo Moreira. Ganz hinten das Yamaha-Trio Miller, Razgatlioglu und Rins.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

7

1:29,337

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

7

+0,157

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

6

+0,209

04

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

7

+0,347

05

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

7

+0,458

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

7

+0,526

07

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

6

+0,526

08

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

44

7

+0,665

09

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

7

+0,669

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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23

7

+0,737

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