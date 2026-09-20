Spielberg, Warm-up: Bezzecchi vorne, Acosta und Binder mit Crash

Erst kurz vor dem Beginn des 10-minütigen Warm-ups hatte sich der kalte Dunst über dem Red Bull Ring verzogen. Die Bedingungen waren nicht unkritisch mit Asphalttemperaturen bei nur 15 Grad. Alle 22 Piloten gingen auf den Kurs.

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Wie befürchtet wurden schnell gelbe Flaggen geschwenkt. Brad Binder, der im Sprint als einziger KTM-Pilot Punkte geholt hatte, flog in der ersten fliegenden Runde per Highsider von der RC16. Binder kam ohne schwere Blessuren davon, doch das Motorrad wurde nachhaltig beschädigt.

Unbeeindruckt zeigte sich Pedro Acosta. Der tragische Held des Samstags fuhr mit 1:30,7 min die schnellste Runde. Dann übernahm Marc Marquez, doch als wäre es eine Selbstverständlichkeit, fuhr nur einen Umlauf später wieder Acosta an die Spitze. Mit 1:29,5 min war der Red-Bull-Athlet über eine halbe Sekunde schneller als Marc Marquez.

Im Finale schrieben weitere KTM-Piloten die Warm-up-Schlagzeilen. Pol Espargaro und Enea Bastianini lagen zwischenzeitlich auf 2 und 4. Doch in den letzten Runden der kurzen Session änderte sich die Reihenfolge – denn im Finale hatten auch die Aprilia-Piloten zu ihrem Tempo gefunden.

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Patzte erneut im Warm-up: Pedro Acosta Foto: Gold and Goose Patzte erneut im Warm-up: Pedro Acosta © Gold and Goose

Marco Bezzecchi verdrängte Acosta von der Spitze (1:29,337 min), Martin zog auf 4, Rauf Fernandez (Trackhouse) auf Rang 6. In der letzten Minute setzte sich das Acosta-Drama fort. Pedro Acosta, der den Sprint-Sieg mit einem Fehler im Kies verloren hatte, feuerte die RC16 wieder weg. Acosta verlor die Kontrolle über das Bike in der schnellen Jochen-Rindt-Kurve. Acosta blieb unversehrt, aber damit waren beide Bikes von Red Bull KTM Factory Racing wenigen Stunden vor dem GP-Start kaputt.

Bezzecchi hielt Platz 1 vor Marc Marquez und Pedro Acosta. Sprint-Sieger Martin landete auf Platz 5 vor Diogo Moreira. Ganz hinten das Yamaha-Trio Miller, Razgatlioglu und Rins.