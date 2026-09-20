Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt den Grand Prix of Australia in Darwin

Der schon vor dem Saisonfinale in Darwin (Australien) feststehende MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Honda) gewann den Grand Prix of Australia mit Siegen in beiden Wertungsläufen.

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Lauf 1: Herlings dominiert

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Jeffrey Herlings und Romain Febvre (Kawasaki). Noch in der ersten Runde griff Herlings nach der Führung und ging innen an Vialle vorbei. Vialle haderte danach mit einem technischen Problem und winkte seine Gegner vorbei. Der Franzose betrieb auf Platz 4 Schadensbegrenzung. Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor Romain Febvre und Andrea Adamo.

Lauf 2: Herlings gewinnt standesgemäß

Tom Vialle zog auch den Holeshot zum zweiten Lauf vor Pauls Jonass (Kawasaki), Andrea Adamo (KTM), Calvin Vlaanderen (Ducati) und Jeffrey Herlings (Honda). Herlings kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne und erreichte in Runde 13 den Spitzenreiter, setzte Vialle unter Druck und trieb ihn in einen Fehler, sodass 'The Bullet' innen vorbeigehen konnte. In den letzten 3 Runden musste Vialle seinen Landsmann Romain Febvre (Kawasaki) vorbeiziehen lassen. Jeffrey Herlings gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Febvre, Vialle und Adamo.

Tom Vialle am Ende Vierter

Während in der Endabrechnung der WM die Podiumsplätze bereits bezogen waren, ging es zwischen Vialle und Adamo noch um Platz 4. Vialle beendete den Grand Prix mit einem 4-3-Ergebnis auf Platz 2 und mit diesem Ergebnis sicherte sich der Franzose den 4. Platz in der Endabrechnung der MXGP-WM 2026. Der schweizerische KTM-Pilot Jeremy Seewer beendete den Grand Prix mit zwei 8. Plätzen auf Rang 8.

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Jeffrey Herlings wurde als Motocross-Champion 2026 gekürt Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings wurde als Motocross-Champion 2026 gekürt © MXGP-TV

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Grand Prix of Australia, Darwin:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2, 44, (-6) Tom Vialle (F), Honda, 4-3, 38, (-12) Andrea Adamo (I), KTM, 3-4, 38, (-12) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 5-5, 32, (-18) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 6-6, 30, (-20) Jan Pancar (SLO), KTM, 7-7, 28, (-22) Jeremy Seewer (CH), KTM, 8-8, 26, (-24) Jago Geerts (B), Beta, 9-9, 24, (-26) Dylan Walsh (NZ), KTM, 11-10, 21, (-29)

MXGP-Endstand 2026: