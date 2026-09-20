Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt den Grand Prix of Australia in Darwin

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der schon vor dem WM-Finale als Weltmeister feststehende HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings den Grand Prix of Australia in Darwin vor Febvre und Vialle.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Das MXGP-Podium in Darwin
Das MXGP-Podium in Darwin
Foto: MXGP-TV
Das MXGP-Podium in Darwin
© MXGP-TV

Werbung

Werbung

Der schon vor dem Saisonfinale in Darwin (Australien) feststehende MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Honda) gewann den Grand Prix of Australia mit Siegen in beiden Wertungsläufen.

Werbung

Werbung

Lauf 1: Herlings dominiert

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Jeffrey Herlings und Romain Febvre (Kawasaki). Noch in der ersten Runde griff Herlings nach der Führung und ging innen an Vialle vorbei. Vialle haderte danach mit einem technischen Problem und winkte seine Gegner vorbei. Der Franzose betrieb auf Platz 4 Schadensbegrenzung. Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor Romain Febvre und Andrea Adamo.

Lauf 2: Herlings gewinnt standesgemäß

Tom Vialle zog auch den Holeshot zum zweiten Lauf vor Pauls Jonass (Kawasaki), Andrea Adamo (KTM), Calvin Vlaanderen (Ducati) und Jeffrey Herlings (Honda). Herlings kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne und erreichte in Runde 13 den Spitzenreiter, setzte Vialle unter Druck und trieb ihn in einen Fehler, sodass 'The Bullet' innen vorbeigehen konnte. In den letzten 3 Runden musste Vialle seinen Landsmann Romain Febvre (Kawasaki) vorbeiziehen lassen. Jeffrey Herlings gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Febvre, Vialle und Adamo.

Tom Vialle am Ende Vierter

Während in der Endabrechnung der WM die Podiumsplätze bereits bezogen waren, ging es zwischen Vialle und Adamo noch um Platz 4. Vialle beendete den Grand Prix mit einem 4-3-Ergebnis auf Platz 2 und mit diesem Ergebnis sicherte sich der Franzose den 4. Platz in der Endabrechnung der MXGP-WM 2026. Der schweizerische KTM-Pilot Jeremy Seewer beendete den Grand Prix mit zwei 8. Plätzen auf Rang 8.

Werbung

Werbung

Jeffrey Herlings wurde als Motocross-Champion 2026 gekürt
Jeffrey Herlings wurde als Motocross-Champion 2026 gekürt
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings wurde als Motocross-Champion 2026 gekürt
© MXGP-TV

Grand Prix of Australia, Darwin:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2, 44, (-6)

  3. Tom Vialle (F), Honda, 4-3, 38, (-12)

  4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-4, 38, (-12)

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 5-5, 32, (-18)

  6. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 6-6, 30, (-20)

  7. Jan Pancar (SLO), KTM, 7-7, 28, (-22)

  8. Jeremy Seewer (CH), KTM, 8-8, 26, (-24)

  9. Jago Geerts (B), Beta, 9-9, 24, (-26)

  10. Dylan Walsh (NZ), KTM, 11-10, 21, (-29)

MXGP-Endstand 2026:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 973 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 805, (-168), (-168)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-314), (-146)

  4. Tom Vialle (F), Honda, 641, (-332), (-18)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 637, (-336), (-4)

  6. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-407), (-71)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-450), (-43)

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-524), (-74)

  9. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 438, (-535), (-11)

  10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-545), (-10)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

20

34:45,558

1:37,658

25

02

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

20

+3,600

1:38,309

22

03

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

20

+7,742

1:38,484

20

04

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

20

+49,372

1:38,852

18

05

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

20

+53,702

1:40,332

16

06

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

20

+1:07,131

1:40,751

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

253

20

+1:12,735

1:41,009

14

08

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

91

20

+1:14,516

1:40,943

13

09

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

93

20

+1:18,525

1:41,647

12

10

Placeholder - Racer

Dylan Walsh

Placeholder - Racer

Dylan Walsh

53

19

+1 Runde

1:42,421

11

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien