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Update Phillip-Island-GP: MotoGP soll starten, andere Klassen abgesagt

Das Wetter auf Phillip Island hat sich nicht entscheidend verbessert. Am Rennen der Königsklasse soll mit zwei Stunden Verspätung festgehalten werden. Die Rennen der Moto3 und Moto2 sind abgesagt.

MotoGP

Phillip Island: Nur das Rennen der MotoGP soll mit Verspätung stattfinden
Phillip Island: Nur das Rennen der MotoGP soll mit Verspätung stattfinden
Foto: Ronny Lekl
Phillip Island: Nur das Rennen der MotoGP soll mit Verspätung stattfinden
© Ronny Lekl

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Aufgrund der weiter unklaren Verhältnisse gibt es bis jetzt keinen verbindlichen Zeitplan. Die Temperatur ist nur knapp zweistellig, es regnet, dazu geht ein starker Wind. Sicher ist bislang nur, dass die Rennen der Moto3 und Moto2 nicht stattfinden werden. Als wesentlichen Grund wird die schlechte Sicht angegeben, die zu den möglichen Fahrzeiten den Einsatz des Rettungshubschraubers unmöglich macht.

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Nur am Hauptakt, dem ursprünglich auf 27 Runden angesetzten Rennen der Königsklasse, soll festgehalten werden. Statt wie angedacht den Großen Preis von Australien um 14 Uhr Ortszeit zu starten, könnte stand jetzt die Boxengasse um 16 Uhr geöffnet werden. Startzeit wäre dann 16.30 Uhr – oder 6.30 Uhr in Mitteleuropa.

Die Situation auf Phillip Island
Die Situation auf Phillip Island
Foto: motogp.com
Die Situation auf Phillip Island
© motogp.com

Während die Teams und Athleten der kleinen WM-Klassen zusammenpacken können, herrscht im Fahrer der Königsklasse weiter angespannte Ruhe. Bis auf Weiteres ist von einem späten Regen-GP auf der Rennsportinsel auszugehen. Aus der Sicht der MotoGP-Fangemeinde, insbesondere in Australien, endet die MotoGP-Legende Phillip Island mit viel Wasser und wenig Ruhm.

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Zumindest in der modernen Ära der Motorrad-WM wurde der Zeitplan zwar schon oft auf den Kopf gestellt, auch Rennen wurden abgebrochen und gar abgesagt – 2023 sabotierte das Wetter das Moto2-Rennen und der Sprint musste abgesagt werden –, doch so stark wie aktuell traf es den Australien-Grand-Prix nie zuvor.

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