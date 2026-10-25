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Bestätigt: Aldeguer fehlt auch in Sepang, Lecuona reist weiter mit Gresini

Was zu befürchten war, ist nun gewiss: MotoGP-Youngster Fermin Aldeguer, der sich beim Indonesien-GP verletzte, muss auch am kommenden Wochenende in Malaysia ersetzt werden. Iker Lecuona steht parat.

MotoGP

Fermin Aldeguer wird auch in Malaysia fehlen
Fermin Aldeguer wird auch in Malaysia fehlen
Foto: Randy van Maasdijk
Fermin Aldeguer wird auch in Malaysia fehlen
© Randy van Maasdijk

Im Artikel erwähnt

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Fermin Aldeguer wird auch den Malaysia-GP verpassen. Das bestätigte Gresini Racing am Sonntag auf Phillip Island. Eine in vielerlei Hinsicht tragische Situation, denn Sepang wird dann bereits der sechste MotoGP-Event 2026 ohne den Ducati-Piloten sein. Aldeguer stieg verspätet ab Brasilien in die Kampagne ein, verletzte sich in Assen schwer am Rücken – und dann in Mandalika.

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Aldeguer, Sieger des Indonesien-GP 2025 – es war sein erster und einziger GP-Triumph in der Königsklasse – brach sich den rechten Daumen. Und zwar nicht bei dem harmlosen Rennsturz, sondern danach in einer wütenden Redaktion, als der Spanier noch im Rutschen auf den Asphalt trommelte. Aus sportlicher Sicht ist die Saison damit längst gelaufen. Der zukünftige VR46-Athlet ist WM-Zehnter und dürfte schon bald von Tech3-Pilot Enea Bastianini kassiert werden.

Für Ersatz ist gesorgt. Superbiker Iker Lecuona, der bereits in der Vergangenheit erfolgreich Alex Marquez bei Gresini vertreten hatte, wird die Desmosedici auch in Sepang bewegen. Einen besseren Vertreter hätten die Italiener kaum finden können. Beim Sprint auf Phillip Island holte Iker Lecuona einen WM-Punkt.

Im Artikel erwähnt

Iker Lecuona: Auch in Sepang für bei Gresini Aldeguer im Einsatz
Iker Lecuona: Auch in Sepang für bei Gresini Aldeguer im Einsatz
Foto: Gold and Goose
Iker Lecuona: Auch in Sepang für bei Gresini Aldeguer im Einsatz
© Gold and Goose

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