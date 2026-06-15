Zwei Jahre nach WorldWCR-Debüt in Misano: Herrera holt zweiten Doppelsieg

Weltmeisterin, 17 Rennsiege und 27 Podestplätze aus 32 Rennen – Maria Herrera ist die erfolgreichste Pilotin der 2024 etablierten Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Wenn man der 29-Jährigen überhaupt eine Schwäche vorwerfen kann, dann, dass sich die Spanierin in der letzten Rennrunde zu häufig überlisten lässt. Allein in diesem Jahr vergab die Spanierin im Finale trotz rundenlanger Führung die Siege in den zweiten Rennen in Portimão, Assen und Balaton Park.

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Aber nicht in Misano: Nach ihrem Sieg im ersten Lauf setzte sich Herrera auch im Sonntagsrennen gegen Beatriz Neila durch, die ihr 10 Runden wie ein Schatten folgte und erst in der vorletzten Runde in den Angriffsmodus wechselte. Nach mehreren Überholmanövern kreuzte Herrera mit 0,1 sec Vorsprung auf ihre Landsfrau als Siegerin die Ziellinie.

«Ich habe sie die ganze Zeit gehört und habe damit gerechnet, dass sie es irgendwann probieren würde – so kam es dann ja auch, aber ich habe sofort gekontert», erzählte Herrera SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Beatriz war in manchen Kurven etwas schneller, aber auf der Bremse war ich die bessere. Danach habe ich ihr keine Überholmöglichkeit mehr gegeben.»

Es war der erste Doppelsieg der Weltmeisterin in diesem Jahr und erst der zweite überhaupt. Erstmals beide Rennen gewann Herrera bei ihrem WorldWCR-Debüt vor zwei Jahren.

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«Jeden Sieg kann man feiern, aber dies war mein erster Doppelsieg seit Misano in meinem ersten Jahr», bestätigte Herrera. «Es ist nicht einfach, jedes Rennen zu gewinnen. Ich habe mich mental und körperlich intensiv vorbereitet, aber in diesem Rennen habe ich zwei Kilogramm verloren. Die Motorräder sind identisch und ich stand mächtig unter Druck.»

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Die Mission Titelverteidigung läuft für Herrera nach Plan. Bei noch zwei ausstehenden Meetings führt sie mit 181 Punkten vor Beatriz Neila mit 157 Punkten. Zweite Plätze würden ihr reichen, um den zweiten WM-Titel zu gewinnen.

«Ich werde nicht taktieren, ich möchte weitere Rennen gewinnen», betonte die WM-Leaderin. «Ich muss nicht jedes Rennen gewinnen, werde es aber versuchen. Wenn es so läuft wie hier in Misano, wäre ich auch mit einem Sieg und einem zweiten Platz zufrieden. Ich werde weiter an mir arbeiten und werde versuchen, den hohen Level hochzuhalten.»