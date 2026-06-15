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Zwei Jahre nach WorldWCR-Debüt in Misano: Herrera holt zweiten Doppelsieg

Ungewöhnlich emotional war Maria Herrera nach ihrem Doppelsieg beim Rennwochenende der WorldWCR 2026 auf dem Misano World Circuit. Warum die Weltmeisterin so gerührt war.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Motorrad-Frauen-WM

Maria Herrera holte in Misano ihren zweiten Doppelsieg in der WorldWCR
Maria Herrera holte in Misano ihren zweiten Doppelsieg in der WorldWCR
Foto: Gold & Goose
Maria Herrera holte in Misano ihren zweiten Doppelsieg in der WorldWCR
© Gold & Goose

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Weltmeisterin, 17 Rennsiege und 27 Podestplätze aus 32 Rennen – Maria Herrera ist die erfolgreichste Pilotin der 2024 etablierten Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Wenn man der 29-Jährigen überhaupt eine Schwäche vorwerfen kann, dann, dass sich die Spanierin in der letzten Rennrunde zu häufig überlisten lässt. Allein in diesem Jahr vergab die Spanierin im Finale trotz rundenlanger Führung die Siege in den zweiten Rennen in Portimão, Assen und Balaton Park.

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Aber nicht in Misano: Nach ihrem Sieg im ersten Lauf setzte sich Herrera auch im Sonntagsrennen gegen Beatriz Neila durch, die ihr 10 Runden wie ein Schatten folgte und erst in der vorletzten Runde in den Angriffsmodus wechselte. Nach mehreren Überholmanövern kreuzte Herrera mit 0,1 sec Vorsprung auf ihre Landsfrau als Siegerin die Ziellinie.

«Ich habe sie die ganze Zeit gehört und habe damit gerechnet, dass sie es irgendwann probieren würde – so kam es dann ja auch, aber ich habe sofort gekontert», erzählte Herrera SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Beatriz war in manchen Kurven etwas schneller, aber auf der Bremse war ich die bessere. Danach habe ich ihr keine Überholmöglichkeit mehr gegeben.»

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Es war der erste Doppelsieg der Weltmeisterin in diesem Jahr und erst der zweite überhaupt. Erstmals beide Rennen gewann Herrera bei ihrem WorldWCR-Debüt vor zwei Jahren.

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«Jeden Sieg kann man feiern, aber dies war mein erster Doppelsieg seit Misano in meinem ersten Jahr», bestätigte Herrera. «Es ist nicht einfach, jedes Rennen zu gewinnen. Ich habe mich mental und körperlich intensiv vorbereitet, aber in diesem Rennen habe ich zwei Kilogramm verloren. Die Motorräder sind identisch und ich stand mächtig unter Druck.»

Die Mission Titelverteidigung läuft für Herrera nach Plan. Bei noch zwei ausstehenden Meetings führt sie mit 181 Punkten vor Beatriz Neila mit 157 Punkten. Zweite Plätze würden ihr reichen, um den zweiten WM-Titel zu gewinnen.

«Ich werde nicht taktieren, ich möchte weitere Rennen gewinnen», betonte die WM-Leaderin. «Ich muss nicht jedes Rennen gewinnen, werde es aber versuchen. Wenn es so läuft wie hier in Misano, wäre ich auch mit einem Sieg und einem zweiten Platz zufrieden. Ich werde weiter an mir arbeiten und werde versuchen, den hohen Level hochzuhalten.»

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Zeit

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01

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

6

12

21:46,240

1:47,843

25

02

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

36

12

+0,075

1:47,918

20

03

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

12

+13,072

1:48,592

16

04

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

12

+13,223

1:48,652

13

05

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Forward Racing

Paola Ramos

58

12

+13,427

1:48,072

11

06

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+13,530

1:48,672

10

07

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

64

12

+13,691

1:48,345

9

08

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

20

12

+13,801

1:48,563

8

09

Josephine Bruno

Team Trasimeno

Josephine Bruno

80

12

+20,486

1:48,831

7

10

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

15

12

+20,927

1:48,775

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