Misano, Lauf 1: Chaos und viele Stürze bei Sieg von Maria Herrera

Das Meeting auf dem Misano World Circuit ist das vierte Rennwochenende der Women's Circuit Racing World Championship 2026 und markiert damit den Beginn der zweiten Saisonhälfte. Mit 131 Punkten führt Maria Herrera die Gesamtwertung deutlich vor Beatriz Neila mit 117 Punkten an.

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In der Superpole fuhr jedoch die WM-Dritte Paola Ramos die schnellste Runde. Die 19-Jährige aus Tarragona spielt mit 86 Punkten im Titelkampf zwar nur eine Nebenrolle, könnte aber das Zünglein an der Waage sein. Herrera und Neila komplettieren die erste Startreihe. Lucy Michel qualifizierte sich als 23.

Bei Rennstart um 12:00 Uhr zeigte das Thermometer 27 Grad Celsius und die Sonne heizte den Asphalt auf bereits 47 Grad auf. Zwölf Runden hatten die 26 Teilnehmerinnen zurückzulegen.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Herrera, dahinter reihten sich Ramos, Neila, Bruno, Ponziani und die Thailänderin Muklada Sarapuech ein. Aus der ersten Runde kam Herrera mit 0,5 sec Vorsprung auf Neila und Ramos, die unter Druck der Gaststarterin Bruno stand. Lucy Michel lag auf Position 24.

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Während sich Herrera und Neila absetzten, kämpfte sich Ponziani vorbei an Bruno und Ramos an die Spitze der Verfolgergruppe. Derweil sorgte die US-Amerikanerin Mallory Dobbs im hinteren Feld für den ersten Sturz. Wenig später verschätzte sich Boudesseul-Ersatz Justine Pedemonte kolossal und räumte beim Anbremsen Paola Ramos in der ersten Kurve ab. Mittlerweile war auch Bruno ausgefallen.

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Bei Halbzeit lagen Herrera und Neila unverändert vorn, mit der schnellsten Rennrunde in 1:47,564 min hat Ponziani aber zu den Top-2 aufgeschlossen. Karolina Danak und Sarapuech kämpften 9 sec dahinter um Platz 4. Als 20. profitierte Lucy Michel von vier Stürzen vor ihr.

Zu Beginn der achten Runde überbremste Ponziani beim Einbiegen in die erste Kurve das Vorderrad und flog spektakulär ins Kiesbett – damit war auch die zweite Klint-Forward-Piloton aus dem Rennen. In der Verfolgergruppe kämpften somit Sarapuech, Danak, Yvonne Cerpa, Chloe Jones und Pakita Ruiz um den letzten Platz auf dem Podium!

In der vorletzten Runde rutschte mit Line Vieillard die sechste Pilotin.

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An der Spitze folgte Neila der Weltmeisterin wie ein Schatten. Es lief auf eine Attacke in der letzten Runde hinaus. Das witterte auch Herrera, die in der vorletzten Runde ihre beste Zeit fuhr und geschickt jeden Überholversuch verhinderte. Mit 0,125 sec Vorsprung holte die 29-Jährige ihren vierten Saisonsieg vor ihrer Landsfrau.

In der Verfolgergruppe ging es in den letzten Runden drunter und drüber mit vielen Positionswechseln. Auf der Linie hatte Sarapuech knapp die Nase vorn, doch die 33-Jährige überholte unter gelber Flagge und wurde mit drei Sekunden bestraft. So kam Chloe Jones als Dritte in die Wertung – es ist das erste Podium der Engländerin in der WorldWCR 2026.

Die weiteren Positionen: Yvonne Cerpa (4.), Karolina Danak (5.), Pakita Ruiz (6.) und Muklada Sarapuech (7.).

Als 18. im Ziel hatte Lucy Michel nur 0,5 sec Rückstand auf den letzten WM-Punkt.

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