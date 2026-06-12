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Misano, Superpole: Paola Ramos bezwingt Maria Herrera in Rekordzeit

Beim Meeting auf dem Misano Park Circuit holte Paola Ramos die erste Pole-Position der WorldWCR 2026 und verwies Maria Herrera auf Startplatz 2. Lucy Michel nur auf 23.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Paola Ramos holte in Rekordzeit ihre erste Pole-Positition 2026
Paola Ramos holte in Rekordzeit ihre erste Pole-Positition 2026
Foto: Dorna
Paola Ramos holte in Rekordzeit ihre erste Pole-Positition 2026
© Dorna

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Seit Ungarn vor sechs Wochen pausierte die WorldWCR 2026, das Meeting auf dem Misano World Circuit ist das vierte von insgesamt sechs Events. Die Frauen vorbehaltene Serie gastierte zuletzt und einmalig 2024 auf der Piste an der Adria.

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Nachdem Sara Sanchez ihr Heimrennen in Aragon auslassen musste (Handverletzung), hat die 28-Jährige für Misano die Freigabe der Rennärzte erhalten. Nicht dabei ist dagegen die verletzte Französin Lucie Boudesseul, die von ihrer Landsfrau Justin Pedemonte ersetzt wird. Die Italienerin Josephine Bruno ergänzt das Teilnehmerfeld mit einer Wildcard.

Im freien Training am Freitagvormittag fuhr Maria Herrera in 1:49,256 min die schnellste Runde, was bereits schneller als ihr eigener Pole-Rekord war. Kurioserweise ist der Rundenrekord von Beatriz Neila, der im Rennen gefahren wird, in 1:47,961 min jedoch deutlich schneller. Innerhalb einer Sekunde zur Weltmeisterin blieben Bruno, Roberta Ponziani und Neila.

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Die 25-minütige Superpole-Session wurde bei Sonnenschein und 24 Grad Celsius um 13:30 Uhr freigegeben. Noch in der Boxengasse warteten mehrere Fahrerinnen auf Herrera, um vom Windschatten der schnellen Spanierin zu profitieren. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Neila in 1:49,499 min – zu diesem Zeitpunkt hatte Herrera noch nicht einmal die Aufwärmrunde absolviert. Mit einer Zeit von 1:48,692 min auf ihrer ersten fliegenden Runde unterbot die 29-Jährige den Rekord. In der Folge blitzten auf dem Monitor bei vielen Teilnehmerinnen Sektorbestzeiten auf, auf der Ziellinie gab es aber keine Verbesserung.

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Das änderte sich nach zehn Minuten, als Paola Ramos eine 1:48,144 min in den Asphalt brannte. Die 19-Jährige legte eine 1:47,718 min nach und führte damit 0,3 sec vor Neila, Bruno und Herrera. Nur die Top-4 fuhren innerhalb einer Sekunde. Bei Halbzeit belegte Lucy Michel mit 4,6 sec Rückstand Platz 21. Während Ramos einen Boxenstopp einlegte, verbesserte sich Herrera auf eine 1:48,007 min und damit auf Platz 2.

Bei noch fünf Minuten hatte Ponziani mit 0,4 sec Rückstand zur vorderen Gruppe aufgeschlossen und lag damit als beste Italienerin hinter den drei dominierenden Spanierinnen. Es blieb dabei: Mit dem Rekord beendete Ramos die seit Saisonbeginn laufende Pole-Serie von Herrera, die vom zweiten Startplatz in den ersten Lauf starten wird. Neila komplettiert die erste Reihe.

Aus der zweiten Startreihe gehen Ponziani und Bruno sowie die Polin Karolina Danak ins Rennen.

Lucy Michel qualifizierte sich mit 4,4 sec Rückstand auf Startplatz 23.

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Paola Ramos

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58

9

1:47,718

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

13

+0,289

03

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

+0,327

04

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

96

13

+0,423

05

Josephine Bruno

Team Trasimeno

Josephine Bruno

80

11

+0,441

06

Karolina Danak

Karolina Danak

Yamaha AD78 FIMLA

Karolina Danak

Karolina Danak

66

12

+1,336

07

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Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+1,470

08

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EEST NJT Racing Team

Placeholder

Muklada Sarapuech

12

12

+1,533

09

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Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

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