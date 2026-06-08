WorldWCR 2026 in Misano: Rückkehrer, Wildcards und neue Gesichter
Nach einem Monat Pause findet am kommenden Wochenende in Misano das vierte Meeting der WorldWCR 2026 statt. Das Teilnehmerfeld hat sich verändert.
Zuletzt war die Frauen vorbehaltene Weltmeisterschaft Anfang Mai auf dem Balaton Park Circuit am Start. Damals fehlte die Spanierin Sara Sanchez, die wegen einer Verletzung an der rechten Hand keine Freigabe von Rennärztin Monica Lazarotti erhielt. Die Spanierin wird in Misano ihr Comeback geben.
Dafür fällt bis auf Weiteres
Ganz neu im Teilnehmerfeld der WorldWCR ist hingegen Josephine Bruno, die mit dem Team Trasimeno eine Wildcard für das Meeting in Misano erhalten hat. Die 18-Jährige bestreitet die Europameisterschaft der Frauen und belegt aktuell den vierten Rang.
Weil es nur eine offizielle Wildcard gibt, konnte erneut ein Startplatz an die Thailänderin
Ein Fragezeichen gibt es im Team Yamaha AD78 für das normalerweise Karolina Danka fährt. Doch in der Startliste für Misano fehlt die Polin und auch der Ersatz ist noch offen.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach