Schwerer Sturz von Lucie Boudesseul (18): Brüche in Fuß und Wirbelsäule

Lucio Boudesseul fuhr 2025 ihre erste Saison in der Frauen-Weltmeisterschaft und etablierte sich ab dem ersten Rennen in den Top-10. In Donington Park, dem dritten Event, kam sie dem Podium bereits sehr nahe, um bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours sowie in Jerez jeweils einen dritten Platz einzufahren. Damit war die erst 18-Jährige an der Spitze angekommen und zählte für die WorldWCR 2026 zu den Top-5-Kandidatinnen.

Werbung

Werbung

Diesen Anspruch konnte Boudesseul bisher nur in Portimão mit Platz 4 im ersten Lauf und als Dritte im zweiten Rennen in Assen gerecht werden. Wegen zwei Stürzen in aussichtsreicher Position rangiert die GMT94-Pilotin bei Saisonhalbzeit nur auf Rang 7 der Gesamtwertung.

Wenn die WorldWCR Mitte Juni in Misano fortgesetzt wird, wird Boudesseul aber fehlen und auch mindestens das Meeting in Donington Park einen Monat später wird sie verpassen. Denn nach einem schlimmen Sturz im Rahmen der französischen Meisterschaft in Nogaro fällt die Teenagerin auf unbestimmte Zeit aus.

«Zum Glück geht es mir recht gut, da ich nicht operiert werden muss. Ich habe zwei Brüche im linken Fuß und zwei Wirbelbrüche. Deshalb musste ich zunächst im Bett bleiben und durfte mich nicht bewegen. Dann bekomme ich eine Schiene angepasst, die ich wohl drei Monate lang tragen muss», sagte Boudesseul in einem Statement auf Instagram. «Solche Dinge passieren nie zum richtigen Zeitpunkt, aber es gibt auch etwas Positives: Ich spüre meine Beine und ich brauche keine Operation, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich möchte mich außerdem bei allen entschuldigen, die mich das ganze Wochenende unterstützt haben, und auch bei meinem Team GMT94, das mich in der Weltmeisterschaft unterstützt, denn ich werde eine Weile ausfallen.»

Werbung

Werbung

Die Rückkehr von Boudesseul wäre frühestens beim Saisonfinale in Jerez Mitte Oktober möglich. Fakt ist: Die diesjährige Saison ist für die Französin gelaufen.