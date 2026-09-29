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Senna Agius' erster MotoGP-Test für KTM: Chaz Davies sieht sich bestätigt

Senna Agius hat seinen ersten MotoGP-Test absolviert. Sein Mentor Chaz Davies berichtet exklusiv von einem starken Einstand – und erklärt, weshalb er mit Blick auf 2027 noch zurückhaltend bleibt.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Intact-GP-Moto2-Pilot Senna Agius testete erstmals die MotoGP-KTM
Intact-GP-Moto2-Pilot Senna Agius testete erstmals die MotoGP-KTM
Foto: David Ulrich
Intact-GP-Moto2-Pilot Senna Agius testete erstmals die MotoGP-KTM
© David Ulrich

Im Artikel erwähnt

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Senna Agius wird 2027 für Tech3-KTM in die MotoGP aufsteigen. Einen ersten Eindruck von der Königsklasse bekam der Australier bereits beim Test auf dem Red Bull Ring. Am Montag nach dem Österreich-Grand-Prix wurde hinter verschlossenen Türen für die MotoGP-Saison 2027 getestet. Agius pilotierte eine angepasste 1000er-KTM.

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Eine Woche nach dem Kennenlernen mit dem MotoGP-Bike sprach sein Mentor Chaz Davies bei der Superbike-WM in Cremona exklusiv mit SPEEDWEEK.com über Agius’ ersten Tag auf der MotoGP-KTM. Zu den technischen Einzelheiten des Motorrads durfte Davies jedoch keine Angaben machen.

Jens Hainback, Nicolas Goyon und Senna Agius
Jens Hainback, Nicolas Goyon und Senna Agius
Foto: Gold & Goose
Jens Hainback, Nicolas Goyon und Senna Agius
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Im Artikel erwähnt

Sein Urteil über Agius fiel dafür umso deutlicher aus: «Der Tag verlief richtig gut. Es war ein Traum von einem ersten Tag. Er traf erstmals die ganzen Beteiligten. Es sind viel mehr Leute involviert als bei seinen bisherigen Projekten. Alle haben seine Arbeit, seine Feedbacks und seine Professionalität in der Box sehr stark gelobt.»

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Senna Agius fuhr konkurrenzfähige Rundenzeiten

Davies war auch vom Tempo seines Schützlings angetan. «Er hat sich wirklich gut geschlagen. Es war sein erster Tag auf dem Motorrad. Er konnte sich im mittleren Teil des Feldes behaupten. Das war beeindruckend. Am Motorrad wurde nichts geändert. Es ging nur darum, ihn mit der MotoGP vertraut zu machen.»

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Senna Agius mit Manager und Mentor Chaz Davies
Senna Agius mit Manager und Mentor Chaz Davies
Foto: Gold & Goose
Senna Agius mit Manager und Mentor Chaz Davies
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Der ehemalige Superbike-Pilot hatte bereits vor dem Test klar gemacht, dass Agius’ Größe und Fahrstil auf einem stärkeren Motorrad besser zur Geltung kommen als auf seiner Moto2-Maschine. Der erste Einsatz bestärkte ihn darin: «Ja, aber es war nur der erste Tag und wir sprechen hier von der MotoGP. Es war aber ein sehr vielversprechender Start. Das, was ich mir gedacht habe, hat sich bestätigt.»

Aus diesem Eindruck will Davies noch keine Prognose für Agius’ erste MotoGP-Saison ableiten. «Natürlich sollte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu euphorisch werden. Selbst zwischen diesem Test und dem Test in Valencia werden sich sehr viele Dinge ändern. Dann kommt im nächsten Jahr noch der Druck dazu. Das kann auch einiges ändern. Doch unterm Strich war der erste Vorgeschmack richtig gut.»

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Senna Agius fährt 2027 eine MotoGP-KTM
Senna Agius fährt 2027 eine MotoGP-KTM
Foto: Gold & Goose
Senna Agius fährt 2027 eine MotoGP-KTM
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