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Speedway Pardubitz: Der EM-Showdown eröffnet das Goldhelmwochenende

Das Resultat der Speedway-EM hat direkte Auswirkungen auf das Line-up des Grand Prix 2027. Da vier Fahrer nur einen Punkt auseinanderliegen, verspricht das Saisonfinale in Pardubitz Hochspannung.

Manuel Wüst

Von

Speedway-EM

Maciej Janowski (vorne) kann in den GP 2027 einziehen
Maciej Janowski (vorne) kann in den GP 2027 einziehen
Foto: jarek pabijan
Maciej Janowski (vorne) kann in den GP 2027 einziehen
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Mit 34 Punkten führen Kacper Woryna und Leon Madsen in der Speedway-Europameisterschaft die Wertung nach drei von vier Rennen an. Mit nur einem Punkt Rückstand auf das Spitzenduo haben Michael Jepsen Jensen und Maciej Janowski im Saisonfinale ebenfalls noch alle Chancen, aus eigener Kraft den Titel zu gewinnen. Während Janowski, Madsen und Woryna bereits eine Veranstaltung gewonnen haben, zeichnete sich Jepsen Jensen im Saisonverlauf durch seine konstante Punktausbeute aus.

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Der Ausgang der Europameisterschaft hat direkte Auswirkungen auf das Fahrerfeld im Grand Prix, da der Champion dort einen Fixplatz erhält. Leon Madsen, Michael Jepsen Jensen und Kacper Woryna haben sich jedoch bereits ihren Platz im Grand Prix 2027 gesichert, sodass sich lediglich Janowski im Fall des Titelgewinns für die Weltmeisterschaft qualifizieren würde. Wird einer aus dem qualifizierten Trio Europameister, gibt es eine zusätzliche Wildcard.

Für Kai Huckenbeck geht es um die Top-6

Aus deutscher Sicht kann sich Kai Huckenbeck in Pardubitz noch einen Platz unter den bestens sechs sichern, was ihm einen fixen Startplatz in der nächstjährigen EM garantieren würde. Der Werlter rutschte nach einem starken ersten Rennen in Grünberg (Zielona Gora) auf den achten Gesamtrang ab und müsste auf den derzeitigen sechsten Jan Kvech drei Punkte gutmachen.

Im Artikel erwähnt

Unabhängig vom Ausgang der Europameisterschaft wird Huckenbeck als einer von drei Deutschsprachigen beim Goldhelmrennen am Sonntag am Start sein. Neben dem 33-Jährigen stehen Mario Häusl und der Österreicher Sebastian Kössler im Line-up. Im U21-Rennen um das Goldene Band hat Deutschland mit Patrick Hyjek, Hannah Grunwald, Tyler Haupt, Janek Konzack und Vorjahressieger Mario Häusl gleich mehrere Eisen im Feuer.

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Das Finale der Europameisterschaft, das am Freitag (2. Oktober) bereits um 17 Uhr gestartet wird, ist auf mehreren Kanälen im Livestream zu sehen: Über Magenta Sport gibt es einen Zugang zu «More than Sports TV» und auch FanSeat bietet einen kostenpflichtigen Livestream aus Pardubitz an.

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Themen

Aktueller Stand

Voller Stand
Platz
Name
Gesamtpunkte
Grünberg
Güstrow
Rzeszow
Pardubitz

1.

Leon Madsen

Leon Madsen

34

14

10

10

-

2.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

34

8

10

16

-

3.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

33

13

11

9

-

4.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

33

6

13

14

-

5.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

30

14

8

8

-

6.

Jan Kvech

Jan Kvech

29

7

13

9

-

7.

Mikkel Michelsen

Mikkel Michelsen

28

11

9

8

-

8.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

26

12

8

6

-

9.

Przemyslaw Pawlicki

Przemyslaw Pawlicki

23

7

8

8

-

10.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

20

6

3

11

-

11.

Przemyslaw Pawlicki

Piotr Pawlicki

17

8

4

5

-

12.

Placeholder - Racer

Mathias Pollestad

17

9

2

6

-

13.

Adam Ellis

Adam Ellis

15

3

8

4

-

14.

Placeholder - Racer

Tom Brennan

10

-

10

-

-

15.

Kim Nilsson

Kim Nilsson

10

6

-

4

-

16.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

10

0

5

5

-

17.

Tyler Haupt

4

-

4

-

-

18.

Oskar Fajfer

Oskar Fajfer

3

-

-

3

-

19.

Placeholder - Racer

Damian Ratajczak

2

2

-

-

-

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