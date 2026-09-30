Florian Alt schickt Honda Fireblade mit zwei dritten Plätzen in Rente

Am Ende der Euro Moto Saison 2026 konnte Florian Alt seiner Honda Fireblade vom Team HRP mit insgesamt zehn Siegen, 30 Podestplätzen und einem IDM Superbike-Titel aus dem Jahr 2023 ‚Tschüss‘ sagen. Im kommenden Jahr wird er, da er schon letztes Jahr einen Zweijahres-Vertrag mit HRP-Chef Jens Holzhauer abgeschlossen hatte, mit einem nagelneuen Honda-Modell an den Start der Serie gehen, die dann wieder IDM heißt.

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Arigato nach Japan. Florian Alt

«Ich bin super-happy», meinte er, als er auf dem Hockenheimring beim vorletzten Rennen der Saison auf dem dritten Platz im Ziel angekommen war. «Es war ein anstrengendes Rennen. Ich wusste, dass die BWM hier wie in den letzten Jahren superstark sind. Das haben sie heute wieder gezeigt. Aber wir haben so viel mehr aus der Fireblade rausgekitzelt. Ich weiß nicht, wo wir das tatsächlich immer hernehmen. Aber es war die schnellste Rennrunde. Ich habe einfach gekämpft mit frischen Reifen, aber die haben dann relativ schnell abgebaut, ab dann waren die Waffen ein bisschen stumpfer. Aber ich bedanke mich herzlich Richtung HRC nach Japan für die wahnsinnige Entwicklung der SC82. Es ist ne Wahnsinns-Fireblade. Es sind mittlerweile zehn Siege und 29 Podien. Arigato nach Japan.»

Noch einen draufgesetzt

Alt hatte sich nach dem zweiten Rennen und den Saisonabschiedsritualen in der Sachskurve noch ein wenig Reifen übrig gelassen und parkte vor dem Podium per Burnout auf seinem dritten Platz 3 ein. Dem insgesamt 30. Podium, das er mit seiner Fireblade, die nun in Rente geschickt wird, einfahren konnte. «Ich bin total stolz», meinte er mit Blick auf sein Motorrad. «Das Motorrad ist nach wie vor der Hammer. Jeder, der mal eine gefahren ist, wird das wissen. Ich bin mehr als begeistert und bin froh, dass es die kleinen Updates über die Jahre gab. Aber es ist Zeit, so langsam mal Tschüß zu sagen. Und auch Tschüß an die ganzen Fans. Es war mal wieder ein Mega-Event. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber ich glaube, es war ein Rekord. Vielen Dank an die Euro Moto und an Radio Viktoria, die den Mega-Stream machen. Und natürlich auch an mein Team. Danke für die tolle Saison.»

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Mission completed Foto: HRP Mission completed © HRP