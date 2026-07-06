Vom Moto4 European Cup geht’s für Fynn Kratochwil zum Sachsenring-GP

Fynn Kratochwil hat neben seinem Einsatz im Red Bull Rookies Cup noch den Moto4 European Cup auf seiner persönlichen To-Do-Liste. Am vergangenen Wochenende führte ihn die Reise ins spanische Jerez, wo das dritte Rennen der Saison stattfand.

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«Jerez war in den vergangenen Jahren nie eine Strecke, die mir besonders gelegen hat», berichtete er im Vorfeld. «Trotzdem bin ich mit einem guten Gefühl angereist, weil ich dort im Red Bull Rookies Cup bereits gezeigt hatte, dass ich auf der Strecke konkurrenzfähig sein kann. Gemeinsam mit meinem Team hatten wir einen klaren Plan und eine strukturierte Herangehensweise für das gesamte Wochenende. Bereits am Freitag haben wir gut gearbeitet. Zwar hat mir im Alleingang noch etwas die Pace gefehlt, aber wir wussten genau, woran wir arbeiten mussten.»

Schon im Jerez-Quali lief es rund

«Am Samstag konnte ich mich direkt für das Qualifying 2 qualifizieren», freute sich Kratochwil. «Dort belegte ich den achten Platz, was für die Startaufstellung Platz 15 bedeutete. Mit diesem Ausgangspunkt sind wir ins Rennen gegangen, mit dem Ziel, so viel wie möglich zu lernen und gleichzeitig das bestmögliche Ergebnis herauszuholen.»

«Im ersten Rennen hatte ich leider keinen optimalen Start und verlor dadurch den Anschluss an die Spitzengruppe», so sein Fazit. «Anschließend kämpfte ich in der zweiten Gruppe und konnte mich Stück für Stück nach vorne arbeiten. Nachdem ich zwischenzeitlich bis auf Platz 19 zurückgefallen war, kam ich schließlich als Achter ins Ziel. Das Rennen war extrem lehrreich und hat gleichzeitig viel Spaß gemacht. Trotzdem war mir klar: Ich gehöre in die erste Gruppe und genau dort wollte ich im zweiten Rennen fahren.»

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«Für Rennen 2 habe ich mich deshalb voll fokussiert. Der Start war deutlich besser und ich kam nach der ersten Runde auf Platz 14 zurück», berichtete er. «Von dort arbeitete ich mich Schritt für Schritt nach vorne und verbrachte einen Großteil des Rennens auf Rang 8,in der Spitzengruppe. In der Schlussphase wollte ich dann angreifen und versuchen, noch weiter nach vorne zu kommen. Mein Ziel war es, um die Top 5 oder sogar noch bessere Platzierungen zu kämpfen. Kurz vor Rennende kam es jedoch zu einem Sturz eines anderen Fahrers, der eine rote Flagge auslöste und das Rennen vorzeitig beendete. Dadurch wurde ich auf Platz 5 gewertet.»

Ab jetzt richtet sich der Fokus auf den Sachsenring

«Damit konnte ich mein erstes Top-5-Ergebnis im Moto4 European Cup einfahren», so Kratochwil, «ein Ergebnis, über das wir uns sehr freuen können. Gerade auf einer Strecke, die mir normalerweise nicht besonders liegt, zeigt dieses Wochenende, dass wir als Team große Fortschritte gemacht haben. Es war kein einfaches Wochenende, aber wir haben konsequent gearbeitet und uns stetig gesteigert. Deshalb können wir insgesamt sehr zufrieden sein.»

Jetzt richtet sich der volle Fokus auf das nächste Highlight: Den Red Bull MotoGP Rookies Cup am Sachsenring. «Ein Heimrennen vor den deutschen Fans», meint Kratochwil, «etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig darauf und werde alles geben, um vor heimischem Publikum die deutsche Flagge bestmöglich zu vertreten.»